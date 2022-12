Heemkunde Kring Ridefort brengt dialect Ruddervoorde in kaart met ‘Wiender klappn Ruddervoeërs’

“Wiender klappn Ruddervoeërs” is de nieuwste publicatie van de Heemkunde Kring Ridefort. Met dit boekje hebben de auteurs Paul Vandewalle en Danny Sap zo veel mogelijk van het dialect uit Ruddervoorde proberen in kaart te brengen.

Danny Sap en Paul Vandewalle zijn twee ruddervoordenaars die beiden de juiste leeftijd hebben bereikt om hun kinderjaren bewust te herbeleven en weer op te roepen, de tijd waar hun eigen ouders en grootouders thuis nog dialect spraken.

“Bij veel mensen van onze generatie begrijpen onze kinderen en vooral onze kleinkinderen ons plaatselijk dialect bijna niet meer. Toen ik met mijn zoon, die in Leuven woont en van wie de kinderen daar naar school gaan een gesprek in ons dialect voerde, vroeg één van mijn kleinkinderen (6): Pa, welke taal spreken jullie eigenlijk? Ons dialect leek voor hem één of andere exotische taal. Daarom zou het jammer zijn mocht ons dialect compleet verdwijnen, weet Danny Sap te vertellen.

Met dit werk willen de beide auteurs alleszins een aantal woorden en uitdrukkingen bewaren voor het nageslacht.

Ruddervoords dialect

Het Ruddervoords dialect en het West-Vlaams leunt wel het dichts aan bij onze oorspronkelijke taal? De Y in Degryse spreken we uit als i-grec en niet als ei zoals in de Antwerpse en Brabantse dialecten. “We spreken ook van wuuf en bluv’n maar nergens komt in ons dialect die Lange ij voor. We hebben echter wel het grote voordeel dat wij destijds op school tijdens het dictee geen fouten konden maken in het moeilijk onderscheid tussen de korte ei en de lange ij als we ons dialect beheersen. De lange ij is de i-grec, de korte ei blijft ei. “Vertelt Danny al grappend.

Deze uitgaven is dan ook een handleiding om het Ruddervoords dialect in stand te houden. Beide auteurs hebben er daarom bewust voor gekozen om er een werkboek van te maken

De brochure Wiender klappn Ruddervoeërs is te verkrijgen bij alle bestuursleden van de Heemkunde kring Ridefort, bij dagbladhandel Melanie in de Torhoutsestraat en bij apotheek Hoste op de Baliebrugge. Deze uitgaven kost 12 euro en leden van de Heemkunde kring Ridefort betalen 10 euro.

