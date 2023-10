Heemkring zet expositie op over halve eeuw minivoetbal

Het nieuwe seizoen van de Rollegem-Kapelse minivoetbalcompetitie werd enkele weken geleden op gang getrapt. Voor de oorsprong van de competitie moeten we al 50 jaar teruggaan. Die verjaardag laat de heemkundige kring van Rollegem-Kapelle niet links liggen. Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober brengt de vereniging een tentoonstelling over 50 jaar minivoetbal in de gemeente.

De heemkundige kring van Rollegem-Kapelle organiseert elk jaar een tentoonstelling omtrent een passend thema. Dit jaar werd er gekozen voor de minivoetbalcompetitie in Rollegem-Kapelle. Die viert dit jaar feest. Onlangs werd het vijftigste seizoen op gang gefloten. “Dankzij de vlotte samenwerking met het bestuur van MRVK hebben wij een mooie verzameling foto’s en weetjes bijeengesprokkeld over een halve eeuw minivoetbal in de Ledegemse deelgemeente Rollegem-Kapelle”, aldus Hubert Vandromme van de plaatselijke heemkundige kring.

50 jaar

Op zaterdag 28 oktober en zondag 29 oktober palmt de heemkundige kring zaal De Kobbe in de Schoolstraat in Rollegem-Kapelle in voor de tentoonstelling. “Daarin geven we een chronologisch overzicht van 50 jaar werking. Foto’s, verslagen en wetenswaardigheden komen uitgebreid aan bod. Daarnaast zie je in een alfabetische lijst welke ploegen in die 50 jaar meevoetbalden.” Wie werd kampioen in 1976 en wie won de beker in 1989? De heemkundige kring voorziet een overzicht met alle kampioenen en bekerwinnaars. De vijftig ploegen die gestart zijn aan het seizoen 2023-2024 worden op groot formaat getoond op panelen. “In totaal stellen we meer dan 100 foto’s tentoon in de chalet achter de Kobbe. In de Kobbe zelf kunnen bezoekers doorlopend genieten van een film. We voorzien er ook een koffie en een glaasje.”

De heemkundige kring verbindt aan haar jaarlijkse tentoonstelling ook opnieuw een publicatie. “Zoals voorgaande jaren is die terug voor een schappelijke prijs verkrijgbaar. Het boek telt meer dan 100 pagina’s en bevat ook foto’s en teksten die in de tentoonstelling aan bod komen.