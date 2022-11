Heemkring pakt uit met unieke kerststallententoonstelling: “Ik ben nu al dertig jaar bezig met die verzameling”

De vzw Heemkring Dudzele pakt van 10 tot en met 25 december uit met een unieke kerststallententoonstelling. De kring kan rekenen op de samenwerking met de Kerkraad, de Effetaparochie en Stad Brugge.

Binnen de schoot van de Heemkring Dudzele werd een eigen werkgroep opgericht met Pascal Monbaliu als coördinator. Ze doen een beroep op Karl Cools uit Sint-Andries die in Dudzele de Smidse heeft en die plaats wil bewaren wegens de erfgoedwaarde ervan. Alles bleef onaangeroerd sinds de stopzetting van de smidse. Hij wil de smidse laten zoals vroeger.

3.000 stallen

Karel heeft maar liefst 3.000 kerststallen in zijn verzameling die van over de hele wereld komen en een plaats kregen op zijn grote zolder boven zijn woonst. “Ik kreeg de vraag van de mensen van de Heemkring Dudzele en ging meteen in op hun vraag. De kerk is bijzonder geschikt voor een dergelijke tentoonstelling. Ik heb veertien keer meegedaan in Sint-Andries met Gilbert Denhert maar die zag een nieuwe tentoonstelling niet meer zitten. De expo in de zaal Valkenburg lokte heel wat volk. Ik heb duizenden kerststallen thuis staan uit alle werelddelen. Nu zal er een bijzondere Russissche kerststal te zien zijn.”

“De figuren in de kerststal zijn vaak gemaakt van papier, porselein, glas of zijn Duitse hummels. Heel wat mensen die ik ken en die op reis gaan, brengen vaak zo’n kerststal mee voor mij. Velen weten dat ik er een echte verzamelaar van ben. Ik ben blij dat ik ze nu eens opnieuw kan tonen aan een nieuw publiek. In elk geval lokte ik in Sint-Andries steeds heel wat volk. Het zijn vaak kerststallen die ze niet eerder zagen.”

“Ik ben nu al dertig jaar bezig met die verzameling en heb ze in enkele jaren tijd verdubbeld. Een betere locatie kan ik mij niet voorstellen voor zo’n tentoonstelling. Na het eerste bezoek aan de kerk had ik meteen door dat het de juiste stek was”, vertelt Karl Cools.

Dagelijks open

De Heemkring is gelukkig dat hij met deze expo een nieuw event kan voorstellen. De expo zal dagelijks te bezoeken zijn van 14 tot 17 uur en op zondag ook in de voormiddag. Ze hopen op heel wat volk tijdens de laatste dagen van december. (Stefan Reuse)