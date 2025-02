Heemkring Gestella veilt 330 topstukken: “Van een eeuwenoud boek tot notarisstukken en aktes”

Op zaterdag 15 maart organiseert de heemkundige kring Gestella in zaal de Tap op de Markt opnieuw een grote veiling. Zowat 330 stukken gaan ‘under the hammer’, met daarbij minstens één zeer opvallend item.

De veiling van Gestella is uitgegroeid tot een echte traditie. Al ongeveer twintig jaar doet de heemkring stukken van de hand. Het gaat daarbij om geschiedkundige boeken, oude documenten, mooie postkaarten en andere curiosa.

Enkele kilo’s

“Feit is dat de kwaliteit van de geveilde stukken elk jaar hoger en hoger komt te liggen”, zegt veilingmeester en Gestella-lid Filip Debaillie. “Het absolute topstuk van de veiling? Wel, dat is het boek Costumen van het graafschap Vlaanderen 1664. Een bijzonder uitgave van meer dan 1.100 pagina’s in een lederen omslag met gouden blindstempel. Het boek weegt ook enkele kilo’s. In het werk staan per arrondissement verschillende gewoonten of costume beschreven. Het is een uitzonderlijk boek en we gaan ervoor zorgen dat we een geschikte koper vinden.” Ook leuk: het zeldzame boek Die Kaiserliche Marine auf alten Postkarten,Het Groot Oostendsch Liedtboeck en hetWest-Vlaams Sagenboek uit 1968. Verder ophet menu staan nog 18de-eeuwse akten, zoals notarisstukken en overlijdensakten, en tal van documenten van heemkundige of genealogische waarde. In totaal gaat het over 330 loten die aan de hoogste bieder worden toegekend. Leden van Gestella kunnen gratis bieden, niet-leden betalen 5 euro daglidgeld. De veiling is belangrijk voor Gestella, want per verkocht stuk gaat 15 procent naar de werking van de vereniging. Alle loten kunnen de zaterdagmorgen van 10.30 tot 14 uur bekeken worden. Ook opde website www.gestella.be in de rubriek activiteiten kan je de catalogus raadplegen.