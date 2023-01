Heemkring De Meiboom in Gullegem zet in op verjonging en dat werk: “500 abonnees voor magazine ’t Meiboompje!”

De heemkundige kring De Meiboom in Gullegem bestaat 40 jaar. Tijd vond het bestuur voor een vernieuwing en verjonging. En mét succes.

De nieuwjaarsreceptie van de vereniging, op zondag 29 januari, leek voor de nieuwe voorzitter Pieter Casier (43) en zijn voorganger Jaak Debusserie – die in 1983 mee aan de wieg stond van De Meiboom – een ideaal moment om de herwonnen creativiteit en de vernieuwingen aan een breed publiek voor te stellen.

Wet met oubollig imago

“Niet meteen zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk is dat wij voortaan officieel een vzw zijn”, zegt Pieter. “Het was vernieuwen en ons oubollig imago afleggen of ermee stoppen. Gelukkig konden wij de eerste optie waar maken.”

“Op vandaag is ons jongste bestuurslid een prille twintiger en de oudste een tachtiger. Ze vormen een hecht team”

“We zijn er in geslaagd een bestuur te vormen met 22 actieve leden, waarvan drie historici en academisch geschoolden: onze voorzitter, Pieter Casier, onze secretaris Michiel Deroo en Meiboomke-redacteur Therese Vandoorne. Dat is een gegeven waar veel bevriende heemkundeverenigingen écht jaloers op zijn”, verduidelijkt Jaak.

“Dat hadden toenmalig medepastoor Roger Witdouck en ik bij de stichting nooit durven dromen. Ik ben ook fier dat wij enkele bestuursleden hebben die al 40 jaar meedraaien. Op vandaag is ons jongste bestuurslid een prille twintiger en de oudste een tachtiger. Ze vormen een hecht team.”

Vikingen

Jong bloed zorgde ook voor nieuwe ideeën. Zo werd de traditionele meiboomplanting op 30 april om 14 uur aan ’t Goet te Wynckele uitgebreid tot een heuse familiedag waarin een historische periode in de kijker wordt geplaatst. Het thema die dag is ‘De Vikingen komen’: met doorlopend een vikingmarkt met heel wat echte vikingen (re-enactors), een arena met demonstraties, fun voor de kids en 40 jaar meiboom in de kijker.

Vernieuwd magazine

’t Meiboompje, het trimestrieel ledentijdschrift, kreeg ook een make over. “Het is kleurrijker, kreeg een moderne lay-out en leest ook vlotter. “We trachten meer verhalen te brengen en iets kortere teksten van en over Gullegemse bekendheden”, legt Pieter uit. “We kozen bewust om ons lidgeld te behouden. Voor 15 euro ben je een jaar lid en krijg je vier magazines (januari, april, juli en oktober) in je bus.”

Verhaal van Gullegem

Ondertussen wordt ook volop gewerkt aan Het Verhaal van Gullegem, dat in september van de persen moet rollen.

De vereniging zette ook een actieve archiefwerking op, om de Gullegemnaars te helpen bij digitaliseren van foto’s en films.

Beloning voor inspanningen

De inspanningen om De Meiboom en de lokale heemkundewerking bekender te maken – via een promocampagne die in elke bus viel – heeft ook duidelijk resultaat opgeleverd. Pieter: “Wij zitten dit jaar aan 500 abonnees voor ’t Meiboompje en krijgen duidelijk meer vragen en aanbiedingen. Dat is ook wat wij eigenlijk voor ogen hadden.”(AV)