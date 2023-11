Hart voor C Waregem geeft 3.000 euro aan goede doelen

Afgelopen lente organiseerde Hart voor C een ontbijt in OC De Coorenaar. Hart voor C werd door vrienden en familie van Celeste Devos opgericht, nadat zij in 2012 op amper 15-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor. “We mochten in mei maar liefst 300 aanwezigen verwelkomen op ons ontbijt”, vertelt mama Cindy. “Met de opbrengst steunen we verschillende goede doelen.”

Ontmoeten en Ontspannen na Kanker ontvangt 3.000 euro, ook Think Pink en Make a Wish krijgen een bijdrage. “We hebben negen jaar meegefietst met de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker en zo telkens een mooie som opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek, maar nu kiezen we ervoor om enkele lokale doelen te steunen.” (LV/gf)