Harmonie voelt zich thuis in nieuw vrijetijdscentrum: “Het project is een voltreffer”

Het nieuwe vrijetijdscentrum Oude Jongensschool is wellicht de belangrijkste realisatie van 2023 in Groot-Zonnebeke. Het project zorgde voor onderdak voor tal van verenigingen waaronder de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

De Beselaarse harmonie bestaat uit een vijftigtal leden. Daarnaast is er nog de jeugdharmonie met een 35-tal leden en het trommelkorps dat een 15-tal leden telt. Met haar 186 jaar is ze wellicht, na de schuttersgilde, een van de oudste verengingen van het heksendorp. “Volgens mijn verste herinnering repeteerden we vroeger in het bovenzaaltje van wat toen de feestzaal Heksendale was in de Beselarestraatbij Jozef en Moniek. Het moet een goede dertig jaar zijn dat we voor het eerst naar de gemeenteschool verhuisden”, zegt voorzitter Geert Cardoen. “Toen werd er in de school nog les gegeven en waren we naast het lesgebeuren de enige gebruikers. Tijdens de coronapandemie in 2019 verhuisden we naar het zaaltje achter café De Elfpenner. De afstandsregels maakten dat ons repetitielokaal in de gemeenteschool te klein was, want tussen iedere muzikant moest een afstand van twee meter behouden blijven. In het zaaltje van De Elfpenner konden we die afstandsregel wel respecteren. Een tijd daarna werd gestart met het renovatieproject Oude Jongensschool en waren we blij dat de uitbaters van café De Elfpenner ons verder lieten repeteren in hun zaal.”

Honderden gebruikers

De compleet vernieuwde en ruimere repetitieruimte is volgens de voorzitter een grote stap vooruit. Het lokaal wordt ook gebruikt door het koor De Reutelnoot en door de academie van Ieper, afdeling Beselare. “Bij het opstarten van het project werden de verschillende gebruikers van de toekomstige site uitvoerig bevraagd over hun noden om in de mate van het mogelijke aan alle wensen tegemoet te komen. Wat mij betreft, is het project een voltreffer. Als je bedenkt dat de harmonie, het koor, de Chiro, de academie, de heksenstoet er gehuisvest worden, dat er daarnaast nog twee multifunctionele ruimtes ter beschikking worden gesteld van de verenigingen, dan besef je dat de site ettelijke honderden gebruikers kent”, aldus voorzitter Geert Cardoen.

Zaterdag 30 december om 19.30 uur is er het galaconcert en treden de harmonie en jeugdharmonie BJE onder leiding van dirigent Peter Bruneel samen op in De Leege Platse. (NV)