Harmonie Verenigde Vrienden organiseert opnieuw Parkconcert: “Voor ons soort teambuilding”

Harmonie De Verenigde Vrienden kan na een onderbreking van twee jaar opnieuw een Parkconcert organiseren. Dat vindt plaats op donderdag 7 juli in het Eugeen Dermautpark. Coverband Z-Curse moet er voor het goeie muzikale weer zorgen. De opbrengst van het Parkconcert gaat integraal naar de harmonie.

“Onze laatste Parkconcert dateert van 2019”, vertelt harmonievoorzitter Joke Lefevere. “In 2020 en 2021 dienden we omwille van de coronaperikelen telkens de handdoek in de ring te gooien. Vorig jaar mochten we op 11 juli toch even het Dermautpark inpalmen. Ons ‘ambiancemuziek’ De Notekrakers speelde toen samen met zanger Bart Verhelle in het park ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De Notekrakers kunnen overigens steeds voor grote en kleine recepties en voor allerhande evenementen geboekt worden. Een ‘echt’ Parkconcert zat er echter ook vorig jaar nog niet in. Overigens wil ik nog even benadrukken dat wij in tegenstelling tot wat sommigen denken nooit zelf op ons Parkconcert spelen. We nodigen steeds een rock- of een popcoverband uit die eigenlijk als een soort live jukebox fungeert.”

Derde keer goede keer

“De band die tijdens deze editie optreedt, lag eigenlijk al in 2020 en in 2021 vast voor ons Parkconcert”, gaat Joke verder.

“Het wordt dus derde keer goede keer voor Z-Curse, een coverband uit de Westkust. Z-Curse is drie man sterk en brengt eigenzinnige rock- en bluescovers, hits uit de laten jaren zestig en zeventig en meezingers uit het collectieve geheugen. Hun optreden is ook een interactief gebeuren. Ze gaan immers graag in op vragen van het publiek. Het Parkconcert staat om 20 uur geprogrammeerd. Het optreden start om 20.30 uur. We verwachten dat de groep normaal tot kwart voor middernacht optreedt, weliswaar met één of meerdere pauzes tussenin.”

“Tot 2018 ging ons Parkconcert steeds eind augustus door”, weet Joke. “In 2019 richtten we ons concert voor het eerst begin juli in. We veranderden de datum omdat we merkten dat nogal wat mensen er al een drukke zomer opzitten hadden. Daarom verplaatsen we ons concert van het einde van de grote vakantie naar het begin. Bovendien is het begin juli nog langer klaar en is er ook meer kans op mooier weer. De editie in 2019 was alvast heel geslaagd, terwijl ook het weer heel goed was.”

Opbrengst

De opbrengst van het Parkconcert gaat integraal naar De Verenigde Vrienden. “Met de opbrengst worden tal van zaken gefinancierd”, legt voorzitter Joke uit. “Zo is er onder andere de huur van ons lokaal, dienen er partituren te worden aangekocht, is er het onderhoud van de instrumenten en dienen ook de energiekosten van ons lokaal betaald te worden. Overigens is ons Parkconcert één van de weinige dat is blijven bestaan. Er was ooit een periode waarin zowat overal een Parkconcert ingericht werd. Wij zijn in elk geval van plan om door te blijven gaan zo lang het volk naar ons Parkconcert blijft komen. We hebben alvast enorm veel goesting in het concert dat eigenlijk een soort teambuilding is voor de harmonie. Jong en oud helpt met het opzetten van het podium, met het werk achter de toog en met het opdienen. Het werk rond het concert zorgt voor een goeie sfeer onder de muzikanten.”

Het Parkconcert van Harmonie De Verenigde Vrienden vindt plaats op donderdag 7 juli om 20 uur in het Eugeen Dermautpark. De toegang is gratis. Dit jaar is er ook gezorgd voor een frietkraam voor hongerige concertgangers. De harmonie organiseert op zondag 26 juni ter gelegenheid van de kermis ook een harmoniecafé in De Muziektoren, het lokaal van de harmonie aan het Guido Gezelleplein. Om 11 uur is er een aperitiefconcert met de harmonie, de jeugdharmonie en de drumband. (Carl Bruneel)