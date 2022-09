Harmonie Sint-Cecilia viert 200ste verjaardag in stijl

Harmonie Sint-Cecilia bestaat 200 jaar. Om dat te vieren voorzag de muziekvereniging meerdere muzikale activiteiten, verspreid over het hele jaar. Na het succesvolle ABBA-concert in april bereidt de harmonie zich nu voor op het volgende agendapunt: het jubileumfestival op zondag 2 oktober.

Het jubileumfestival staat gepland op zondag 2 oktober vanaf 14.30 uur. Er wordt gestart op het gemeenteplein voor een rondgang doorheen de hele gemeente. “We halen zes verschillende muziekkorpsen uit de omgeving naar de gemeente”, zegt bestuurslid Philippe Seynaeve. “Vier van hen zullen al marcherend door de Oostrozebeekse straten trekken. Eén is de Fietsende fanfare. Na de optocht gaat het feest verder in de kermistent op het Marktplein. Iedereen is er welkom voor een gezellige babbel, een lekker drankje en een streepje muziek. Blaaskapelle Alpenroos zal er voor de muzikale sfeer zorgen. Als drankje kan je even proeven van ons eigen jubileumbier, de Cecile, zeker een aanrader. De muzikale namiddag wordt afgesloten met de feestmars ‘Joy of Harmonie’ speciaal gecomponeerd voor het 200-jarig jubileum. Deze zal in primeur gespeeld worden door alle deelnemende korpsen, inclusief de eigen harmonie, en dit op de Oostrozebeekse Peloeze, precies om 17 uur. De deelnemende muziekkorpsen zijn: harmonie Sint Cecilia uit Oostrozebeke, harmonie de Ware Vrienden uit Ooigem, harmonie Sint Cecilia uit Wingene, muziekvereniging Sint-Cecilia uit Aarsele, Vreugd in Deugd uit Meulebeke, de fietsende fanfare KVC De Zwaluw uit Eernegem en blaaskapel Alpenroos uit Ingelmunster.”