Harmonie Poldergalm heeft nieuwe voorzitter

De Harmonie Poldergalm Dudzele heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Het gaat om Peter Warlop die al enkele jaren actief is in Dudzele en het dorp op allerlei manieren promoot. De Harmonie zat al een tijdje zonder voorzitter. Peter Warlop is al jaren bezig met muziek via zijn lokale radio. Zo draait hij muziek op de jaarlijkse Meifoor en zijn muziek is ook te horen tijdens de eindejaarperiode in de Brugse winkelstraten. “Al snel hakte ik de knoop door en besliste om voorzitter te worden, met steun van de gedreven bestuursleden. Het is een harmonie die een groei kent en steeds meer jongeren aantrekt. Met Tom Bonny hebben wij een topdirigent. Ons concert dat wij onlangs hielden in Daverlo in Assebroek was uitverkocht. Er staat ons veel werk te wachten want de Harmonie Poldergalm bestaat volgend jaar 150 jaar en dan voorzien wij tal van evenementen. Ik zet mij ook in voor het Rode Kruis. Zo zijn mijn dagen goed gevuld”, lacht Peter Warlop. Het volgende event is een concert op 24 mei met winetasting en een kaas- en breughelbuffet in zaal de Polder in Dudzele. (SR)