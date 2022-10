Harmonie Nieuwkerke werkt aan de toekomst met opstart trommelkorps: “Al spelend de techniek aanleren”

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Nieuwkerke is gestart met een trommelkorps. Er worden nu 12 kinderen opgeleid om in de nabije toekomst aan te sluiten bij de harmonie. “Het moet in het eerste jaar vooral leuk blijven”, zegt dirigent Mario Spiessens (61) die ook de beginselen van het trommelen aanleert bij de muziekvereniging.

Bij een uitstap van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Nieuwkerke gaan de trommelaars steevast voorop. “En dat hoort zo”, zegt de dirigent. “Om dit ook de komende jaren te blijven doen, moeten we denken aan verjonging. En daar maken we nu werk van.” In zaal Familial komen elke vrijdag vanaf 19 uur kinderen samen om te oefenen. “En daarbij gebruiken we verschillende instrumenten. De trommel, natuurlijk, maar ook de maracas en de tamboerijn. Wat afwisseling in het lesgebeuren houdt de kinderen scherp en zorgt ook voor een aangename les. Nog meer dan op school moeten we hier al spelend de techniek van het trommelen aanleren.” Naast die bijzonder techniek om de trommelstokken correct te gebruiken, wordt aan de kinderen ook een basis notenleer aangeleerd. “Het kan een opstap zijn naar de muziekschool en een vervolmaking in de muziek in het algemeen.” Dit schooljaar startte de Academie Ieper alvast met een afdeling in Nieuwkerke. “En dat kan alleen maar onze werking ten goede komen”, weet Mario Spiessens. “Ook onze samenwerking met de Academie Poperinge blijft bestaan.”

Extra motivatie

Mario Spiessens is sinds februari van dit jaar de dirigent van het Nieuwkerkse muziekkorps. “Nu woon ik in Houthulst, maar ik heb goede herinneringen aan mijn jaren in Damme. Een dorp met heel wat verwijzingen naar Breughel en die historische naam vind ik hier in Nieuwkerke ook terug. Voor mij alvast een extra motivatie om mij verder in te zetten.” Mario Spiessens was beroepsmuzikant bij de Belgische marine. “Nu ik met pensioen ben, had ik een nieuwe muzikale uitdaging nodig en die heb ik hier gevonden.”

Voor meer info over het trommelkorps en de afdeling van de Academie in Ieper: dries.delaplace@gmail.com Tel: 0498 45 42 98