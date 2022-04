Harmonie Lauwe viert 175-jarig jubileum met vertraging

Op zondagvoormiddag wordt er ijverig gerepeteerd in de raadszaal van het vroegere gemeentehuis. Na de jeugdharmonie is het om 10 uur de beurt aan de harmonie. De opkomst is vrij magertjes. Heel wat muzikanten maken van de paasvakantie gebruik om er even tussenuit te knijpen. Maar dat laten de thuisblijvers niet aan hun hart komen.

Ouderdomsdeken Walter Samoy (78) verschijnt als eerste op de afspraak. “Al sinds mijn tien jaar ben ik bij de harmonie, toen was dat nog bij Vrij en Blij. Toen was je lid van de ene of de andere harmonie uit politieke overtuiging. Maar nu spelen we gewoon muziek voor het plezier. Zelf speel ik kornet. De muzikale opvolging is verzekerd, want mijn kleindochter Kyra speelt dwarsfluit bij de jeugdharmonie.”

“Tijdens de coronacrisis repeteerden we zodra het kon. Soms was het na enkele keren alweer afgelopen”, zegt bestuurslid Nathalie Dendauw. “Om de afstandsregels te respecteren, weken we uit naar zaal Barthel in Rekkem. De eerste keer dat we weer konden optreden, was in openlucht tijdens de officiële opening van Het Applauws. We kijken reikhalzend uit naar het moment dat de grote zaal in gebruik kan genomen worden. Nu wijken we voor onze concerten uit naar CC De Steiger, Barthel of CC Guldenberg.”

Provinciaal kampioen

In 2021 bestond de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Vrij en Blij Lauwe 175 jaar. Voor het ontstaan van de harmonie moeten we terugkeren naar 1846. De fine-fleur van de gemeente Lauwe was toen lid van de Garde Civique, een paramilitaire burgermilitie opgericht in het jonge onafhankelijke België. Het louter marcheren zonder muzikale begeleiding werd als een tekort aangevoeld en uit de Lauwse vriendenkring van de Garde Civique ontstond de Harmonie Sint Cecilia. Een gebrek aan muzikanten leidde in 1985 tot een fusie tussen Harmonie Sint Cecilia en Harmonie Vrij & Blij.

We hebben al heel wat mooie projectconcerten kunnen realiseren

Hilde Balcaen (52) dirigeert de harmonie al meer dan een kwarteeuw van het ene muzikale hoogtepunt naar het andere. “In een recent verleden realiseerden we heel wat mooie projectconcerten zoals ‘Marthes droom’, ‘De Tovenaar van Oz’, ‘Beestenboel’ of ‘De Andere Oorlog’. In 2008 beleefden we een absoluut hoogtepunt. Toen werden we provinciaal kampioen en nationaal vice-kampioen. Met zijn allen vormen we een erg geestige bende. We hebben een eigen bar, waar onze muzikanten na de repetitie nog wat kunnen napraten.”

Met een jaartje vertraging door corona wordt het jubileumjaar van de Lauwse harmonie met de nodige luister gevierd. De jeugdharmonie en het trommelkorps mochten op 27 maart het drukke feestprogramma aftrappen met een muzikale lunch in basisschool De Wonderwijzer. Op donderdag 5 mei is er de Vlamo seniorendag met ’s avonds een concert in CC De Steiger.

“Op zaterdag 14 mei brengen we ons projectconcert Bremer Stadsmuzikanten in CC Guldenberg in Wevelgem. Een kinderkoor met leerlingen van de klassen muziekatelier en muziekinitiatie en klankkriebels zorgt voor vocale ondersteuning”, vertelt Hilde Balcaen. “In het najaar zal een tentoonstelling in het Applauws terugblikken op 175 jaar harmonie Lauwe. Op 18 en 19 november organiseren we een feestweekend met een quiz in zaal Barthel en een concert met Barbara Dex. De week erna sluiten we het feestjaar af met het Ceciliafeest voor onze leden.” (CB)