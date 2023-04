Harmonie Kunst Na Arbeid stelt nieuwe peter Jimco aan tijdens Lenteklanken in Veldegem

Tijdens Lenteklanken, het jaarlijkse aprilconcert van Kunst Na Arbeid (KNA) in de sporthal van De Bosserij, voerden een 50-tal volleerde muzikanten het publiek opnieuw mee met meeslepende filmsongs.

De livemuziek met slagwerk van het harmoniekorps blijft onweerstaanbaar aanspreken. Reden te meer voor het KNA-bestuur om net voor dat lenteconcert peter en elektrotechieker Gino Deroo uit te zwaaien en dat peterschap meteen door te geven aan Jimco Schoonbaert van JCS Cars. “In de zoektocht naar een nieuwe peter is er altijd wel een band met de harmonie.

Ze zijn of waren zelf muzikant bij onze harmonie, een vertrouwd gezicht in het verenigingsleven of, zoals JCS Cars, een genegen sponsor van de grote familie die onze harmonie is”, duidt KNA-secretaris Stefaan Pysson.

“Toen we dankzij onze oud-burgemeester Hilaire Verhegge in de polyvalente zaal van De Bosserij wekelijks konden repeteren, bedankten we hem al, onze allereerste peter in 2005. Door de coronacrisis bleef Caroline Yde drie jaar peter, waarna Gino Deroo sinds vorig jaar een superpeter was. We werden verschillende keren ook als sponsor door hem getrakteerd zoals tijdens ons Sint-Ceciliafeest en kerstconcert”, zegt Stefaan.

“Eind augustus vorige zomer eindigden we onze rondgang door Veldegem bij hem thuis in de Snoekstraat en startte de harmonie samen met de buren een echt straatfeest. Jimco zal in eenzelfde hartelijke zin die traditie verderzetten.”

(HV/foto HV)