Harmonie huldigt verdienstelijke leden tijdens Ceciliafeest

De koninklijke harmonie Slypskapelle vierde haar jaarlijks Ceciliafeest. Traditioneel worden er tijdens het Sint-Ceciliafeest verdienstelijke leden gehuldigd voor hun inzet binnen de vereniging.

Dit jaar werden Wannes Buseyne en Ulrike Debels in de bloemetjes gezet. Beiden zijn tien jaar muzikant. Katelijne Dessein en Sam Buseyne spelen reeds vijftien jaar muziek. Bart Verborgh doet dat al dubbel zo lang. Voorzitter Jean-Luc Deprez werd eveneens gehuldigd. Hij is al 45 jaar bestuurslid binnen de vereniging. Kristien Sioen en Luc Tack hebben al vijftig jaar muziekjaren op de teller staan. Absoluut feestvarken was Willy Verkinderen. Hij is maar liefst 65 jaar muzikant. (BF/foto JS)