Harmonie Elverdinge speeltna drie jaar weer lenteconcert

Drie jaar na haar laatste lenteconcert, in 2020, knoopt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia weer aan met de traditie, op zaterdag 4 maart. ‘Once Upon A Time’ wordt een uitvoering van filmmuziek uit de sprookjeswereld. De familie Verplanken zal er natuurlijk weer bij zijn: Bart is materiaalmeester en doet logistiek, dochter Fien speelt klarinet, en oma Rita zit aan de entree.

De familie Verplanken is al meer dan een halve eeuw verbonden met de muziek in Elverdinge. Grondlegger van dat engagement was Antoon Verplanken, die in 2020 op 72-jarige leeftijd overleed.

“Mijn man is in 1965 als 17-jarige met de toenmalige dirigent Gaby Verhaeghe uit Poperinge meegekomen naar het muziek in Elverdinge”, vertelt zijn weduwe Rita, een echte Elverdingse. “Hij speelde toen tenor-saxofoon. Zijn grootmoeder woonde in Elverdinge, en onze families kenden elkaar. Zo leerden wij elkaar kennen. We zijn getrouwd in 1971. In 1981 werd Antoon penningmeester van de harmonie. Dat heeft hij altijd zeer punctueel gedaan – hij was overal graag bij. Er werd hier thuis veel achter de schermen gewerkt voor de harmonie, en op die manier werd ik ook ingeschakeld”, zegt Rita lachend.

“Na zijn hartinfarct in 2000 moest hij stoppen met muziek spelen. Hij gaf toen wel nog privéles saxofoon aan jonge opkomende muzikanten van de harmonie. Zijn bestuursfunctie is hij verder blijven doen, en hij is achter de schermen blijven werken tot zijn overlijden in 2020. Zelf help ik nog waar het nodig is en waar ik kan.” Antoon werd als penningmeester opgevolgd door Matthias Devlieger.

Mee met vader

Na het overlijden van Antoon werd zoon Bart (49) gevraagd hem op te volgen als bestuurslid.

“Zelf speel ik geen muziek”, zegt Bart. “Ik ben wel samen met mijn broer Dries en Peter Soenen naar de muziekschool geweest en heb vier jaar jaar trompet gespeeld, maar bij de harmonie heb ik nooit gespeeld. Als jonge gast ging ik wel mee met mijn vader om te helpen met van alles en nog wat – ik was en ben meer de man van de praktische zaken. Nu ben ik materieelmeester en zet bijvoorbeeld alles klaar voor de repetitie of een evenement, en ik doe ook alle logistiek werk. De kasteelconcerten vorig jaar waren mijn grote vuurdoop, en ze waren heel geslaagd. Ook mijn vrouw Deborah heeft toen meegeholpen.”

Barts dochter Fien (16) is ook van de partij op 4 maart.

“Ik speel klarinet. In het derde leerjaar ben ik begonnen met notenleer, in de muziekschool. Ik wilde graag muziek spelen omdat mijn zus Femke gitaar speelde, en mijn nicht Elise ook muziek deed. Na vier jaar muziekschool ben ik bij de harmonie gegaan, ik mocht meteen meespelen. Een jaar later ben ik gestopt met de muziekschool. Die uren vielen niet meer te combineren met het turnen bij KIT; de harmonie gelukkig wel.”

Trotse opa

“Mijn opa was een goede leermeester, en hij was trots dat ik muziek speelde. Mijn eerste concert was het Lenteconcert in 2019, daarna een herfstconcert in 2019, een lenteconcert in 2020, en vorig jaar de kasteelconcerten. Dit wordt dus mijn derde Lenteconcert. Het is wel tof dat er nu meer jongeren in de harmonie zijn dan toen ik begon.” (FB)

Lenteconcert in OC Den Elver, op 4 maart om 20 uur. Kaarten (VVK 9 euro, ADD 12 euro) zijn te koop via secretaris@harmonie-elverdinge.be of Peter Soenen 057 42 20 47.