Harmonie Eendracht viert 75-jarig bestaan

De Koninklijke Harmonie Eendracht Kortrijk-Aalbeke is 75 jaar en dat wordt op verschillende momenten gevierd. Twee weken geleden was er het Maartconcert voor een uitverkochte zaal. Eind juni volgt een zomers feestweekend.

Met het succesvolle Maartconcert achter de rug, is de volgende grote festiviteit een feestweekend dat begint op vrijdag 30 juni. Een tentoonstelling gevuld met hoogtepunten en anekdotes van de voorbije jaren vormt de rode draad. Op vrijdag vindt de officiële opening plaats, waar liefhebbers ook een open repetitie kunnen bijwonen. Op zaterdag 1 juli volgen een gezinswandeling, kinderanimatie en een verjaardagsfeest dat tot de vroege uurtjes duurt.

Jef Neve

Het weekend sluit de harmonie af met een vrij podium voor de muzikanten en een muzikaal eetfestijn. Harmonie Eendracht verwelkomt muzikanten van eender welke leeftijd. De teller staat vandaag op 135 leden.

“Door de keuze van goede dirigenten, die erin slagen om interessante repetities te voorzien, merk je dat de leden graag blijven komen”, zegt voorzitter Filip Santy. De gedeelde liefde voor kwalitatieve orkestmuziek zorgt voor hechte vriendengroepen en een actief bestuur dat niet bang is van grote projecten. Zo staat het orkest op 21 oktober samen met Jef Neve in de Sint-Elisabethkerk in Kortrijk voor een laatste verjaardagsconcert. (SV)

Info: https://www.harmonieaalbeke.be/