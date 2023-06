Harmonie Eendracht viert 75-jarig bestaan met Feestweekend: “Van sommige families passeerden al drie generaties”

De koninklijke harmonie Eendracht Kortrijk-Aalbeke organiseert van 30 juni tot 2 juli een feestweekend om haar jubileum te vieren. Op de planning staat een gevuld weekend waarin muzikale elementen in overvloed aanwezig zijn. Als rode draad loopt er een tentoonstelling waar de spots op de voorbije 75 jaar gericht worden.

De Aalbeekse harmonie viert officieel een 75-jarig jubileum, maar kent een iets uitgebreider voorgeschiedenis. Het orkest ontstond uit een fusie tussen de harmonie Deugd en Vreugd en de fanfare Sint-Cecilia. Deugd en Vreugd ontstond al in 1885 en kende een katholieke strekking. Sint-Cecilia was dan eerder liberaal. Na de Tweede Wereldoorlog stuurde Deugd en Vreugd een brief naar de fanfare met de vraag om de handen in elkaar te slaan. Die samenwerking was niet zo vanzelfsprekend vanwege de verschillende strekkingen. Door de jonge Wevelgemse onderwijzers André Verleye en Louis Corne gaven beide partijen de fusie wel een kans. In 1947 kozen ze dan samen voor de toepasselijke naam ‘Eendracht’, naar de bekende Belgische leuze ‘Eendracht maakt macht’.

De koninklijke harmonie streeft al van bij haar begin naar een gezond evenwicht tussen het sociale en muzikale aspect.

Sociaal en muzikaal

“We spelen op een hoog niveau en behalen mooie resultaten op wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Het sociale gebeuren willen we echter ook nooit uit het oog verliezen. We willen een muzikale familie zijn en blijven en die combinatie is een van de redenen waarom muzikanten vaak specifiek voor ons orkest kiezen”, zegt voorzitter Filip Santy. Binnen de harmonie ontstaan er hechte vriendschappen en sommige muzikanten vinden er zelfs hun toekomstige partner. Er zijn al kinderen van koppels die bij ons zijn gevormd, die nu zelf ook een instrument in het orkest spelen. Van sommige families hebben we al drie generaties mogen verwelkomen”, vult Filip nog aan.

De aangename sfeer zorgt ervoor dat muzikanten ook lang bij de harmonie blijven spelen. Momenteel telt het orkest 85 leden, bij de jeugdharmonie zijn dat er ongeveer 45. Ook is het opmerkelijk dat er in de voorbije 75 jaar slechts vier verschillende dirigenten het orkest hebben geleid. De harmonie ging van start met Achille Decock, die eerder al dirigent was bij Deugd en Vreugd. “Hij was een steengoede muzikant en stelde hoge eisen. Muzikanten moesten er niet komen om pinten te drinken, maar om muziek te spelen. Als je het niet kon, leerde hij het je wel”, lacht Filip. Na Achille Decock nam André Verleye het dirigeerstokje over en daarna stond Werner Vandamme 30 jaar voor het orkest. Sedert 2015 is het aan Aaron Eggermont, die eerder al de jeugdharmonie had gedirigeerd.

Feestweekend

Vrijdag 30 juni gaat het feestweekend van start met een receptie en open repetitie op uitnodiging. Tijdens die repetitie voegen oud-muzikanten van de harmonie zich eenmalig nog eens bij het orkest. Ook de tentoonstelling ’75 jaar Eendracht’ wordt dan officieel geopend. “De expositie neemt je mee door de geschiedenis van onze harmonie aan de hand van oude documenten, foto’s en andere memorabilia”, zegt de voorzitter. Ook op zaterdag 1 en zondag 2 juli is de tentoonstelling tussen 10 en 18 uur nog te bewonderen in het OC Aalbeke.

De volgende dag kunnen gezinnen op pad gaan tijdens een thematische speurtochtwandeling door Aalbeke. Wandelaars kunnen kiezen tussen een route van vijf of acht kilometer om de verdwenen muziekinstrumenten terug te vinden. Kinderen kunnen zich ’s avonds uitleven op de kinderfuif, die ook in OC Aalbeke zal plaatsvinden. Daarop volgt een ‘Generation party’ waar elk uur een andere generatie in de belangstelling wordt gezet aan de hand van de muziek die de DJ draait. Zondag pakt de harmonie uit met ‘Santé à volonté’, een muzikaal eetfestijn voor zowel jong als oud. Een barbecuefestijn zal ondersteund worden door diverse optredens van lokale muziekgroepen. Ook de artiesten van de harmonie Eendracht zullen het podium betreden, want vanaf 14.30 uur kunnen ze hun kunsten tonen op het vrij podium.

Na het feestweekend zijn de festiviteiten nog niet voorbij, want het orkest maakt zich klaar voor ‘Beyond the Future’. Samen met de bekende pianist Jef Neve geeft de harmonie op 21 oktober een concert in de Sint-Elisabetkerk in Kortrijk. “Beyond the Future gaat over inspiratie halen uit het verleden om in de toekomst succesvol te zijn. Dat is een passend onderwerp om onze 75ste verjaardag mee af te sluiten”, vertelt Filip. (SV)