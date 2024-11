Harmonie De Woudfanfare huldigt verdienstelijke muzikanten

De Koninklijke Harmonie De Woudfanfare zette enkele verdienstelijke muzikanten in de bloemetjes. Ze tekenden present in De Muziekdoos, en daar werden ze uitvoerig gehuldigd. Voor vijf jaar muzikant: Yentl Dewulf en Imabo Van Den Driessche; tien jaar muzikant: Kiara Callewaert, Aagje Vandecandelaere, Rune Vandecandelaere, Aukje Vanden Berghe en Jana Vanhoorelbeke; 35 jaar muzikant: Wim Desmidt; 50 jaar muzikant: Jan Vanhalelewyn; 55 jaar muzikant: Johan Vanassche. Op de foto herkennen we vooraan Wim Desmidt, Jan Vanhaelewijn, Kiara Callewaert, Isabeau Vanden Driessche, Johan Vanassche en achteraan Danny Clauw, Filipe Leterme, Eric Beauprez, Stefanie Theuninck, Nancy Vannieuwenhuyse, Bieke Vanhaelewijn, Dirk Hoorelbeke en Stefaan Raes van Vlamo. (foto ACK)