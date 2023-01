Harmonie De Lustige Vrienden blaast 100 kaarsjes uit en viert hele jaar: “Vriendschap staat altijd centraal”

Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden blaast dit jaar maar liefst honderd kaarsjes uit. Dat eeuwfeest werd luister bijgezet met een academische zitting, maar het jubileumjaar wordt ook met tal van activiteiten gevierd.

“Het was Jozelf Cluyse, de toenmalige koster van Oeselgem, die 100 jaar geleden al een koor had, maar daar graag ook muzikanten aan wilde toevoegen”, blikken secretaris Geert Carton en lid Darline Mannens terug op de ontstaansgeschiedenis van de harmonie. “Negen vrienden waren bereid te helpen, leerden zichzelf de beginselen van notenleer aan en trokken met de trein naar Gent om daar vrij impulsief instrumenten te kopen die ze nog moesten leren bespelen. Niet veel later trokken ze zelfs met de fiets naar Brugge om daar een trom te gaan kopen. De harmonie is dus uit vriendschap ontstaan en dat geldt op vandaag nog altijd.”

In de loop der jaren ontstonden er verbroederingen met het Duitse Hattersheim, het Britse Bristol en het Nederlandse Waubach. “De harmonie was ook een graaggeziene gast op stoeten in binnen- en buitenland”, weet Geert. “Op ons palmares staan zeven provinciale en twee nationale titels en we houden al eens van een zijsprongetje. Naar aanleiding van ons 75-jarig bestaan brachten we een toneelstuk. Een hele opdracht voor een muziekgroep met geen acteerervaring.” (lacht) “Ik herinner me ook nog plezante Sint-Ceciliafeesten waarbij we telkens in een ander thema opdraagden, van Grieken tot Italianen. Toch sloeg soms ook eens het noodlot toe. Zo is dirigent Maurice Vangelder in 1969 tijdens een lenteconcert op het podium overleden. Een hartinfarct werd hem fataal.”

Vandaag telt de harmonie 40 leden, is er een eigen jeugdopleiding en kwam er vrij recent zelfs een drumband bij. “Generaties verder kunnen we stellen dat onze leden van overal komen. Niet alleen uit Groot-Dentergem, maar ook van buiten de gemeentegrenzen. Elke vrijdagavond tekenen we present om te repeteren in het muzieklokaal op het Rosalie ‘t Feltplein. Sinds 2020 wordt de harmonie gedirigeerd door Pieter Meersseman, al was het door corona lang wachten voor we opnieuw samen konden musiceren.”

Een feestelijk jaar

Het eeuwfeest van de harmonie werd zondag laatstleden gevierd met een academische zitting in het archiefgebouw van Dentergem. Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) overhandigde een mooie oorkonde en ook van de Vlaamse Muziekorganisatie (VLAMO) en de Dorpsraad mochten ze zo’n document ontvangen. Het departement Cultuur van de Vlaamse overheid gaf dan weer een mooie medaille als aandenken.

Toch was die zitting pas de start van een heel feestjaar. “Op 28 mei volgt een galaconcert in de sporthal van Markegem’, weet Darline. “We willen zoveel mogelijk leden en oud-leden samen brengen om nog één keer samen muziek te spelen. Een terugblik op onze rijke geschiedenis vormt de rode draad en we hopen uiteraard dat er heel wat fijne anekdotes van weleer naar boven zullen komen. Op 1 en 2 juli is er een muzikale tweedaagse op het Rosalie ‘t Feltplein. Op zaterdag komt een muziekkorps uit Duinkerke optreden, zondag geven we een aperitiefconcert en is er een barbecue.” Op 14, 15 en 16 juli gaat de harmonie op concertreis naar Duitsland en op 25 augustus openen ze een pop-upbar aan hun lokaal, waar ook een concert zal plaatsvinden. Op 7 oktober is er het Sint-Ceciliafeest, op 11 november de opluistering van Wapenstilstand. “Op 23 december volgt nog een kerstconcert met een nog aan te kondigen special guest”, weet Geert. “We gaan ook nog een eigen biertje uitbrengen, maar daarover later dit voorjaar meer. Voor de gelegenheid hebben we ook een speciaal jubileumlogo met 100 jaar in de titel.” (Valentijn Dumoulein)

Info: delustigevrienden.com.