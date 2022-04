‘Hark van Noa’ organiseert opentuindag ‘Lente-Uitje’ in Wevelgem op paasmaandag

Samen tuinieren is de essentie van ‘Hark van Noa’. Het resultaat van hun werk is van iedereen en van niemand. De leden oogsten enkel wat ze zelf kunnen verbruiken. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat leggen ze uit op hun opentuindag ‘Lente-Uitje’ op paasmaandag. Je kan er ook een picon of een koffie drinken, een stoel breng je best zelf mee.

Bij de Hark van Noa is het bindmiddel tussen de leden het plezier om samen te tuinieren. Dat plezier vinden ze nu reeds een vijftal jaar op een 2.000 vierkante meter groot terrein in de Bieststraat. “Het is een droom die realiteit werd”, vertelt Lisa Bacelle.

“Onder enkele van onze vrienden leefde het al een tijdje, de wens om samen te tuinieren. Via een bericht in het blad van VELT gingen we op zoek naar een terrein dat we daarvoor mochten gebruiken. Tot onze verrassing werden we gecontacteerd door de gemeente die ons meenam naar de Bieststraat.”

Geen perceeltjes

Het terrein aan het begin van de Bieststraat was voorbestemd een groene zone te zijn in wat de wijk Kleine Molen zou worden. Een verkavelingsproject dat voorlopig on hold werd gezet. Het braakliggend terrein diende echter onderhouden te worden en zo werd het voor beide partijen een win-win situatie. Hoewel de beheersovereenkomst in tijd beperkt is, lijkt de Hark van Noa een blijver.”

“De groep telt nu ongeveer 25 leden. Er zijn afspraken, maar dan ook weer niet te veel. “Om te beginnen tuinieren we biologisch, dat spreekt vanzelf”, zegt Inge Audenaert. “Er zijn geen perceeltjes. We doen alles samen en iedereen zorgt voor alles. Alles is van iedereen en van niemand, we rekenen er wel op dat je enkel datgene oogst wat je zelf op kan.”

“Natuurlijk is er overleg. We spreken wel af wie wat zaait, maar verder heeft ieder de vrijheid om iets uit te proberen. En in de zomer is er waterdienst, drie mensen van de groep komen dagelijks de plantjes water geven.”

Pizzaoven

De Hark van Noa betekent voor de leden ondertussen zoveel meer dan samen tuinieren. Een stuk werd ingericht voor de kinderen, compleet met zelfgemaakte schommel en glijbaan. Na afloop van de werkdag vinden de ouders elkaar rond een barbecue of bij de pizzaoven.

“Op werkdagen proberen we er allen te zijn”, zegt Lisa. “Op zo’n dag zie je veel veranderen. Dat is ook de essentie, het samen tuinieren. We leren veel van elkaar en we bespreken wat we in de toekomst nodig hebben. De eerste jaren waren droge jaren. Toen hebben we een vijver aangelegd met een pomp om onze planten te besproeien. Tijdens de coronaperiode hadden enkele mannen dan het idee om een pizzaoven te bouwen.” Op paasmaandag 18 april vanaf 14 uur is iedereen welkom in de Bieststraat. De Hark van Noa nodigt uit om hun stekje te komen ontdekken.

“Op zaterdag 16 april hebben we een werkdag, dan brengen we alles in gereedheid voor het Lente-Uitje”, vervolgt Lisa. “We hebben heel fijne buren op wie we kunnen rekenen. Het is ook het moment om onze familie eens uit te nodigen, maar eigenlijk is iedereen die benieuwd is naar hoe we hier werken welkom. Je kan hier iets drinken, een stuk taart eten en genieten van onze tuin. Het enige wat we vragen is dat je een stoel meebrengt, want daarvan hebben we slechts een beperkt aantal.”

(SL)