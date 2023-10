Handbooggilde Edele Ridder Sint-Sebastiaan viert feest

De Koninklijke handbooggilde Edele Ridder Sint-Sebastiaan uit Veurne sloot op zaterdag 7 oktober zijn zomerseizoen af. Dit gebeurde door een prinsenschieting. Deze werd gewonnen door Kimberley Samyn. De leden werden vervolgens getrakteerd op een BBQ en taart. De handbooggilde werd opgericht in 1402. Het kampioenschap 2023 werd gewonnen door Patrick Debruyne, gevolgd door Johan Morael (winnaar hoogvogels) en Koen Cambier (winnaar kleine vogels). Brons was voor Dries Goens en de prijs van de rode vogels was voor Lukas Goens. Naast een 30-tal leden is er steeds plaats voor nieuwe leden in de gilde. Iedere vrijdag om 19 uur van april tot september wordt er geschoten op de staande wip in de Noordstraat 138. Iedereen kan er een kijkje komen nemen. Ook jongeren die zich aangetrokken voelen tot deze sport zijn steeds van harte welkom. Info bij koen.cambier@telenet.be. Op de foto zien we Roland, Sonja, Lukas, Roland, Mieke, Erwin, Elena, Melisande, Ghislain, Annick, Urbain, Pieter, Eddy, prinses Kimberley Samyn (winnares prinsenschieting), Ronny, Hans, Johan, Willem, Seppe, Kain, Seppe, Mirre en Koen. (foto JTV)