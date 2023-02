Half jaar na opstart telt nieuwe loopclub uit Sint-Eloois-Winkel al 40 leden

De Snelle Lopers, de loopclub die vorige zomer werd opgestart in Sint-Eloois-Winkel, zijn populair. De vereniging telt inmiddels een veertigtal leden die wekelijks op dinsdag of donderdag een toertje gaan lopen. “Sommige van onze leden hebben nu al plannen voor een halve marathon.”

Net zoals vele andere verenigingen in de gemeente organiseerden ook De Snelle Lopers een nieuwjaarsreceptie. Eens geen kilometers malen op dinsdag, maar samen gezellig bijpraten, vooruit kijken naar de toekomst. Die toekomst ziet er voor de vereniging rooskleurig uit. “We startten vorige zomer onze loopvereniging op. Inmiddels zijn er toch al een veertigtal sportievelingen die met ons mee komen lopen”, aldus Sybille Geldhof, een van de trekkers van de club.

De Snelle Lopers komen op dinsdag en donderdag samen aan de sporthal in Sint-Eloois-Winkel voor een loopje van 5 tot maximum 10 kilometer. “We starten in groep. Onderweg kiezen sommigen voor een extra lus. De ene loopt 5 kilometer, anderen 8 of 10 kilometer. Het is vooral mooi om te zien dat iedereen wel iemand gevonden heeft waarmee hij of zij kan samen lopen.”

Doelen

De club telt verschillende Winkelnaars, maar ook uit Ledegem en Rollegem-Kapelle zijn er leden. “Daarnaast komen er ook al lopers uit andere gemeenten.” De Snelle Lopers namen onlangs nog met een mooie delegatie deel aan de San Silvestercross, de kerstcorrida in Sint-Eloois-Winkel. Zowel tijdens de korte cross als tijdens de langere wedstrijd zetten de leden hun beste beentje voor.

“Ondertussen hebben verschillende van onze leden al doelen vooropgesteld. Deelnemen aan de Kom op tegen Kankerloop in Deinze of het lopen van een eerste halve marathon bijvoorbeeld.”

