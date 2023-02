Gymnasten schitteren op Gymgala van Vaste Vuist Lauwe

De gymnasten van Sportgroep Vaste Vuist demonstreerden dit weekend hun kunnen op het Gymgala in sporthal Ter Leie. 1.200 toeschouwers zagen het gros van de gymleden van de Lauwse sportgroep aan het werk.

Liefst 600 gymnasten kwamen in actie in verschillende gymdisciplines: van toestelturnen over trampoline tot acrogym. Zowel recreatieve als competitieve turners kwamen op de mat. Ook de allerkleinsten van de kleutergym beleefden hun gloriemoment, en het publiek kon voor het eerst de G-gymnasten aan het werk zien op het gymgala.

“Gymsport komt niet vaak in de media, met het Gymgala willen we onze sport extra in de kijker zetten”, zegt voorzitter Dries Defossez. “Voor onze gymnasten is het een mooie gelegenheid om zich te tonen aan een ruim publiek.”

De twee voorstellingen lokten samen zo’n 1200 toeschouwers. Het was al geleden van 2020 dat het Gymgala als apart evenement kon plaatsvinden. In 2021 gooide corona roet in het eten en vorig jaar maakte de gymshow deel uit van de viering voor het 100-jarig bestaan van de Lauwse sportgroep.

(CB)