Gunther Cneudt is kampioen bij De Kasteelvissers

Rond de vijver in het kasteeldomein van Zonnebeke hield vissersclub De Kasteelvissers zijn kampioenschap naar aanleiding van de kermis in Zonnebeke. Tijdens een korte viering in hun lokaal café Spoorlijn 64 werd de kampioen bekendgemaakt. Met 14,4 kilogram veroverde Gunther Cneudt de titel, gevolgd door Jan Dewulf (12,04 kg), Peter Baelen (9,78 kg), Stefaan Despriet (8,08 kg), Carlo Verhaeghe (7,96 kg), Franky Messelis (7,94 kg), Geert Messelis (7,92 kg), Christophe Vandevivere (6,54 kg), David Deman (5,84 kg) en Dieter Demeyere (5,38 kg). We zien alle winnaars samen met de deelnemende leden en uitbater Kristof voor hun lokaal Spoorlijn 64. (foto ZB)