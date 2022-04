Gullegem heeft drie nieuwe prinsenkandidaten

Na twee jaar gijzeling door corona kan Gullegem op 23 april eindelijk weer een nieuwe prins carnaval kiezen. Drie twintigers nemen het dan tegen elkaar op om de steek, mantel en scepter van uittredend prins Stef I over te nemen.

Dieter Desnouck, treedt als Dietje de Viking voor carnavalgroep De Gullewappers in het strijdperk. Dietje is 30 en uit buurgemeente Moorsele afkomstig. Hij heeft een vriendin en twee schatten van kinderen. In zijn vrije tijd is hij schutter en brandweerman, maar zelf noemt hij zich ook ‘bezeten’ van carnaval.

Tweede keer goede keer

Bockor Café op de Platse (lees: Dorpsplein 13) zet een tweede keer al zijn geld op Maxim Debrabandere (26), de zoon van de zaak. Als André Hazes greep hij enkele jaren geleden net naast de prinsenhoed. Dit keer gaat chef-kok Maxim compleet oranje om de Gullegemnaars helemaal gek te krijgen van Hollandse carnavalkrakers en meezingers. “Ik had nu meer voorbereidingstijd dan bij mijn eerste deelname en zal met niet minder tevreden te zijn dan met de volle winst”, is zijn motto.

Dan moet hij echter ook nog voorbij de 23-jarige Tjörven Deschamps. The Greatest Showman is de kleinzoon van voormalig prins Gery Seys en wil na dertig jaar in ’s mans voetstappen treden. Haast even populair als het kippenkraam van zijn vader, wil de Master in Business Economics Marketing, voor De Losse Pols en Den Osse met zijn charme op de gegeerde titel mikken.

Greatest hits

De drie kandidaten krijgen van de organiserende Orde van de Vlaskapelle – die dit jaar 50 jaar bestaat – een greatest hits van denk- en behendigheidsproeven uit vorige edities geserveerd. Zoals altijd worden echter ook populariteitskaarten verkocht om het publiek ook voldoende inspraak te geven.

De verkiezingsshow vangt aan om 19 uur. Tegen zondagmorgen 1 uur moet de nieuwe prins gekend zijn.

