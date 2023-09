Gudrun wint jubileumtornooi La Bombe

Al dertig jaar lang is het op zondagvoormiddag een drukte van jewelste in de tuin van Jo Seys en Kurt Sinnesael. Een tiental vrienden komen er van mei tot september petanque spelen. Aan het slot van het jaar wordt dat gevierd met een tornooi. Tussen het feestvieren door werd er gepointeerd en gebombeerd dat het een lieve lust was. Uiteindelijk maakten Nele Corne, Heidi Vanhauwaert en Gudrun Vandermeersch het onder elkaar uit wie de prestigieuze beker mee naar huis mocht nemen. Gudrun haalde het, voor Heidi en Nele. Tussendoor werd ook de kampioen van petanqueclub La Bombe gehuldigd. Dat werd Kurt Sinnesael, die het haalde voor Steve Godefroid. (foto SL)