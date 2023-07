Grote opkomst voor kampioenschap Vaste Hengel Meulebeke

42 deelnemers daagden op op zaterdag 15 juli 2023 om te strijden voor de titel van kampioen van Meulebeke Vaste Hengel.

Deze wedstrijd werd voor de derde maal georganiseerd en kende dus een groot succes want alle zitjes rond de Ter Borcht vijver waren in een mum van tijd bezet. De wedstrijd werd georganiseerd door de twee hengelclubs die Meulebeke rijk is: de Ter Borcht Vissers en de Kapellevissers.

De plaats aan het water werd door lottrekking bepaald. Na een voor- en namiddagcompetitie werd de optelsom gemaakt. Kampioen van Meulebeke werd Marnix Vandenberghe, hij sloeg maar liefst 50,48 kg vis aan de haak. Tweede werd Filip Van Gansbeke (32,8 kg), op de derde plaats eindigde Geert Vankeirsbilck (30,86 kg).

In het totaal werd er die dag 514,72 kg vis bovengehaald en opnieuw vrij gelaten. Op de foto: de deelnemende hengelaars met kampioen Marnix vooraan in het midden.

(LB)