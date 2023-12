Grote bestuurswissel bij Okra Deerlijk

Okra Sint-Lodewijk viert in 2025 zijn 75ste verjaardag. In de aanloop naar het jubileumjaar is er een grote bestuurswissel uitgewerkt. Sportverantwoordelijke Paul Demeyere is het enige bestuurslid van de huidige ploeg die blijft.

Frans Beunens was twee decennia secretaris en kent als geen ander het bestuur en de 228 leden. “Ik was verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de communicatie. Ik word 80 jaar maar blijf, net zoals de anderen die afscheid nemen, wel nog lid.”

Ook Romain Windels, die 13 jaar teamleider was, zet een stap opzij. Hij was eveneens enkele jaren regionaal bestuurslid. Maria Houpline kwam in februari 2007 in het bestuur als schatbewaarder. Frans Beunens: “Deze taak vervulde ze heel nauwgezet met een bewonderenswaardige aanpak.”

Paul Demeyere maakt als sportverantwoordelijke sedert september 2015 deel uit van het dagelijks bestuur. “Onder zijn impuls werd de deelname aan regionale wandelingen een groot succes. Paul is lid van de provinciale stuurgroep sport in Okra. Hij is tevens verantwoordelijk voor de bediening bij allerhande activiteiten en feestelijkheden. Paul blijft als enige van het huidige team over.”

Nieuwe ploeg

Actief lid Rino Mahieu keek op vraag van het bestuur uit naar nieuwe mensen om de Okra-ploeg te runnen. Na enkele maanden slaagde hij in dit opzet en stelde een enthousiast nieuw bestuursteam samen. Hijzelf volgt Romain Windels op als teamleider. Geert Vervaeke wordt secretaris en verzorgt de ledenadministratie en communicatie. Luc Bulckaen neemt de verantwoordelijkheid voor de evenementen en activiteiten op zich. Katrien Nuyttens zal de boekhouding behartigen.

75-jarig jubileum

De hele nieuwe bestuursploeg zijn geboren en getogen Sint-Lodewijknaren. De band met de gemeenschap kan dus niet groter zijn. In 2025 wordt het 75-jarig jubileum gevierd en dit is vanaf de start van een ploeg een punt voor de planning. (MVD)