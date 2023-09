Grootste teamsportclub krijgt broodnodig tweede veld in Roeselare, rugby verhuist naar Schiervelde

De Roeselaarse hockeyclub telt ondertussen ruim 560 leden en die moeten allen op één veld terecht. Maar tegen volgend seizoen laat de club een tweede veld aanleggen op de site Onze Kinderen. “Dat is ook broodnodig om iedereen te laten spelen en trainen. En ook om als club verder te groeien.”

De hockeyclub in Roeselare is booming business. Het ledenaantal blijft maar de pan uit swingen. “Ondertussen hebben we ruim 560 leden en tellen we 39 competitieteams”, zegt voorzitter Michiel Van Eeckhoutte. “Er is hier ook iedere dag hockey. Vroeger niet op zondag, maar nu zagen we ons wel genoodzaakt om ook op die dag te trainen.”

Maar straks krijgt de club die vorig jaar het tienjarig bestaan vierde een tweede veld. Daarvoor moet de rugbyclub wel verhuizen naar de site Schiervelde. “Wij zijn de stad dankbaar dat deze mogelijkheid gecreëerd wordt. Zo kunnen we met onze twee terreinen op dezelfde site blijven. We hebben hier ook onze eigen cafetaria. Die zal ook de sporters en fans die op het tweede veld actief zijn bedienen. We gaan er niet zoals de rugbyclub een container naast plaatsen. Het terrein komt in de andere richting te liggen als het huidige rugbyveld, we zullen ernaast ook een groenzone voorzien.”

Sproeiinstallatie

Ondertussen is men op dit moment druk bezig met het aanbrengen de besproeiingsinstallatie op het huidige terrein. “Ook de kleedkamers in de vernieuwde sporthal kunnen we gebruiken, dat is ook een enorme troef. Als we straks ons tweede terrein hebben, zijn we klaar voor de toekomst.”

“De eerste spadesteek voor ons nieuwe terrein zal gegeven worden in juni 2024”

De leden van de populaire club komen uit de brede regio Roeselare. Met een erfpacht bij de vzw XPLO (waar Onze Kinderen onder valt, red.) zit de club safe voor de komende jaren. “Voor de financiering van het veld zullen we zelf instaan, we zullen ook nog een subsidie aanvragen bij de stad. Maar als je alles rekent veld, verlichting, omheining, sproeiinstallatie…, dan kom je al gauw een stuk boven het half miljoen euro uit.”

Chileense delegatie

Ondertussen zijn de Roeselaarse Rangers al de 12de grootste hockeyclub van Vlaanderen. “Binnen de hockeyliga kennen ze ons al. We zijn eigenlijk gegroeid vanuit onze jeugdwerking en dit jaar hebben we voor het eerste een eerste heren- en damesploeg in competitie. Met allemaal jonge spelers uiteraard, maar we hebben wel enkele internationale trainers die ervaring hebben als speler op het hoogste niveau.”

Vorige week was er overigens ook een delegatie uit Chili op bezoek. “We speelden twee wedstrijden tegen hen, een toffe ervaring voor onze speelsters.”

Het clubhuis krijgt straks misschien nog een terras op het dak. Voor het tweede veld zal de eerste spadesteek in juni 2024 gegeven worden. “De rugbyclub werkt er eerst nog het seizoen af, daarna beginnen wij onmiddellijk met de werken. We hebben al heel wat aannemers aangesproken, we maken ons sterk dat we tegen het nieuwe seizoen 2024-2025 er van start zullen kunnen gaan.”

Lid worden van de hockeyclub kan vanaf de derde kleuterklas. De lidgelden variëren naar gelang leeftijd en aantal trainingsuren. Je vindt alles terug op de site.

www.hockeyclubroeselare.be.