Grootste tafeltennisclub van de Westhoek is koninklijk

TTC Oostduinkerke kreeg op 20 juni 2022 uit handen van gouverneur Carl Decaluwé de Koninklijke Titel uitgereikt en mag zich nu officieel Koninklijke Tafeltennisclub Oostduinkerke noemen.

Alles begon in maart 1969, toen een handvol tieners een tafeltennisclubje stichtte en er de ludieke naam The Flying Ping-Pong Club Oostduinkerke aan gaven. Aan het doopvont stonden twee 13-jarigen: Didier Lefere en Ronny Delanghe.

De oude garage van beenhouwerij Lefere, waar amper plaats was voor één tafel, werd meteen het eerste clublokaal.

Terwijl de club gestaag verder groeide, moest ze enkele keren van lokaal veranderen. Na een passage door de herberg Moeder Lambic werd door het gemeentebestuur eenoude feestzaalter beschikking gesteld. Vandaag traint en speelt de Koninklijke in een volledigvernieuwd clublokaal boven de brandweerkazerne van Oostduinkerke.

Landelijke

Op 26 september 1970 trad TTC Oostduinkerke voor het eerst aan in competitieen dit met niet minder dan drie ploegen. In de loop van haar 53-jarig bestaan wist de club zich een vast stekje te verwerven in alle reeksen van het provinciaal tafeltennis. TTC Oostduinkerke waagde soms zelfs de sprong naar landelijke. Onder het bewind van meerdere voorzitters, secretarissen en andere bestuursleden is de nu Koninklijke TTC Oostduinkerke geworden tot wat ze vandaag is: de grootste tafeltennisclub van de Westhoek.

KTTC Oostduinkerke telt tegenwoordig rond de tachtig leden. Met leeftijden tussen 6 en 85 jaar, waaronder vrouwen en mannen, en met beginners en gevorderden. “Je kunt ons gerust een club noemen die open staat voor iedereen die tafeltennis wenst te spelen en die een toffe sfeer belangrijk vindt. Onze club heeft de reputatie een warme en familiale club te zijn en nu mogen we ons ook nog Koninklijke noemen. Hier zijn we natuurlijk heel trots op”, zegt voorzitter Birger Marteel.

Jeugd

“Ik had de eer het voorzitterschap over te nemen van Paul Cerdobbel. Paul heeft deze taak 23 jaar lang met hart en ziel uitgevoerd. Ikzelf hoop deze prestatie ook neer te zetten of zelfs te verbeteren. Op sportief vlak is het mijn ambitie als hoofdtrainer van KTTC Oostduinkerke om zoveel mogelijk jeugd en senioren van Koksijde aan het tafeltennissen te krijgen op een zo hoog mogelijk niveau. Het is een cliché, maar zonder de jeugd is er geen opvolging en dus geen toekomst”, besluit Birger. (Peter Germonprez)

Info: voorzitter Birger Marteel, 0496 53 57 58 – voorzitter@ttcoostduinkerke.be