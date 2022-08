Grootste surfclub van het land viert 35-jarig bestaan

Het was groot feest afgelopen zondag op Surfers Paradise. Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan, waarin Surfers Paradise uitgroeide tot de grootste surfclub van ons land, werden bestuursleden Jean Deloddere en Joyce en Frank Vanleenhove gehuldigd.

“Alles begon in het magische jaar 1987, toen The Beach Boys op deze plaats een onvergetelijk concert brachten”, stak provincieraadslid Patrick Declerck van wal. “Het jaar daarop startte op deze heilige surfgronden Surfers Paradise, wat uitgroeide tot een mythisch begrip aan de kust en een plaats die tot ver buiten de grenzen van Knokke-Heist bekendheid zou verwerven.”

“Maar laat het duidelijk zijn, dit hoogstaand watersportcentrum kwam er niet vanzelf, maar is het resultaat van vele jaren inzet, hard werk, ondernemerschap maar vooral een zeer grote passie. Ondanks de soms stevige tegenwind bleven Frank en Jean doorzetten en de meerwaarde van het initiatief verkondigen. Het is uitermate gepast dat de provincie West-Vlaanderen de initiatiefnemers huldigt, te beginnen met Joyce Vanleenhove, die de passie met de paplepel kreeg ingelepeld en al vijftien jaar bestuurslid is. Ze is terecht doorgegroeid tot fulltime manager van Surfers Paradise. Ik mag haar met veel plezier de bronzen erepenning van de provincie overhandigen”, aldus Declerck.

“Jean en Frank legden 35 jaar geleden eigenhandig de basis van dit ‘Californian Dream Clubhouse.’ De twee kunnen een prachtig en uniek palmares voorlegge,n zowel op sportief als organisatorisch gebied voorleggen. Een grote proficiat voor Frank en Jean, die ik de vergulde erepenning van de provincie mag overhandigen”, klonk het nog.

Film on the Beach

“We mogen terecht trots zijn dat de vele bezoekers en vooral onze dynamische leden hier voluit kunnen genieten en zich goed voelen in hun vel. Dit straalt af op onze club. Iets nieuws brengen zit al 35 jaar in de genen van Surfers Paradise”, zei Frank Vanleenhove. “Zoals ‘Film on the Beach’: met de voetjes in het zand, een strandstoeltje en een drankje bij de hand, en puur genieten. Nieuwigheden brengen gaan we blijven doen. Hopelijk kunnen we over een aantal jaren een grote feesttaart aansnijden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Surfers Paradise!”

De meest beklijvende voorstelling op ‘Film on the Beach’ was de documentaire die surfmonitor Tom Soupart draaide over zijn avontuur op het Filipijnse eiland Siargao.

“Op 19 december 2021 raasde tyfoon Rai over Siargao. Het was een echte ramp. Mijn grootste voldoening is dat ik me ontzettend nuttig kon maken”, zegt Soupart. “In de zomer geef ik les in Surfers Paradise in Knokke, en al tien winters op rij trek ik naar Siargao, mijn tweede thuis. Alle steun blijft er welkom, want de schade was immens. Met mijn film probeer ik extra fondsen te verzamelen.”