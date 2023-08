Grootmeesterwissel bij de Kuurnse Orde van de Ezel

De grootmeester van de Orde van de Ezel, Eddy Lafaut, neemt afstand van zijn rol. De grootmeesterstola werd doorgegeven aan de opvolger Carl Vereecke.

Sinds zondagmiddag heeft de Orde van de Ezel een nieuwe grootmeester. Tijdens een academische zitting die plaatsvond in de raadzaal van het gemeentehuis van Kuurne werd letterlijk de witte grootmeesterstola doorgegeven.

Na tien jaar van grootmeesterschap over de Orde van de Ezel werd afscheid genomen van Eddy Lafaut die op zijn beurt en onder het toeziend oog van heel wat member, ere-members, confraters en andere genodigden zijn witte stola doorgaf van zijn opvolger Carl Vereecke. Tijdens de grootmeesterwissel waren er onder meer toespraken van de ordedeken en tevens ook burgemeester Francis Benoit, grootmeester Eddy, zijn opvolger Carl en de regerende Koning Ezel Sire David de Tweede.

De Orde van de Ezel kent reeds een rijke geschiedenis en werd opgericht in 1975. Hun eerste grootmeester in functie was Albert Bossuyt, die echter snel overleed en opgevolgd werd in 1975 door wijlen Rudi Raes. De functie van grootmeester is niet gebonden aan een termijn,maar wel aan de leeftijd van 70 jaar, gezien de grootmeester dan emiriti wordt en er een nieuwe grootmeester dient te worden aangeduid. (BRU)