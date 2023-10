Groencomité beloont groene vingers

Het Groencomité beloont jaarlijks een aantal inwoners die met veel zorg hun voortuin, gevel of hoeve-ingang in de kijker zetten. Door deze te verzorgen, dragen ze bij tot een fleurig Ardooie en genieten de mensen op wandel nog meer van de groene omgeving.

Voorzitter Walter Demuynck mocht met zijn Groencomité Gaby Steen bekronen. Zij kreeg de prijs voor mooiste gevelversiering. Marc Cappelle is de bezitter van de mooiste kleine voortuin. Bij de middelgrote voortuinen was er een eerste plaats voor Jurgen Claeys en bij de grote voortuinen was Lieseloth Callewaert de primus. Voor de mooiste hoeve-ingang moet je een kijkje nemen bij Hans Defour. Er werden tevens een aantal verborgen tuinen bekroond. Dit is het geval bij Danny Verbeest en bij Anouck Dupon. Wie een inspanning levert voor fleurigheid en groen, werd beloond met een attentie en met de belofte om volgend jaar opnieuw Ardooie mooi te maken. (foto JM)