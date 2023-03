Groen-Zwart Lichtervelde bestaat een halve eeuw

Supportersvereniging Groen-Zwart Lichtervelde bestaat vijftig jaar en dit wordt zondag 26 februari extra in de verf gezet tijdens hun jaarlijks eetfestijn, in De Oude Melkerij in Gits in aanwezigheid van onder andere Cerclespeler en aanvoerder Charles Vanhoutte.

In 1973 werd Cerclevrienden Lichtervelde boven de doopvont gehouden in café Alcyon met Maurits Tanghe als voorzitter en Gerard Storm, Geert D’Heedene, Gerard Deschepper, Frans D’haeyere, Jerome Slosse en Gilbert Bruneel als bestuursleden. Daarna was het lokaal gevestigd in De Gilde en vervolgens onder de huidige naam Groen-Zwart Lichtervelde in café Wilro. “Dit was in mijn ouderlijk huis”, vertelt huidig voorzitter Inge Ameel. “Veertig jaar lang werd onze supportersvereniging bij mijn ouders Willy Ameel en Marleen Tanghe hartelijk ontvangen. Eind 2018 gingen zij met pensioen en vonden we een nieuw onderkomen in lokaal De Zwarte Leeuw op de Markt in Lichtervelde.”

Stabiel ledenaantal

Inge Ameel fungeert nu twaalf jaar als voorzitter. Ze werd in die functie voorafgegaan door Geert en Guido Boret, Gaby Ramon en Maurits Tanghe. “Ons ledenaantal, nu ongeveer tachtig, blijft stabiel. In Lichtervelde tellen we heel wat sympathisanten. Binnen het huidige bestuur hebben we wel nood aan verjonging. Wie geïnteresseerd is, kan contact met ons opnemen.”

Groen-zwart Lichtervelde bood destijds het hoogste bedrag van 900 euro voor een shirt van Charles Vanhoutte, ten voordele van de Stichting Me To You. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een eetfestijn, een kaarting en een verplaatsing per bus. “We willen dit jaar ook iets organiseren voor ons vijftigjarig bestaan”, vertelt Inge. Een peter heeft Groen-Zwart Lichtervelde niet. “We proberen wel altijd minstens een speler op onze souper te krijgen. Dit jaar is dat Charles Vanhoutte. Een collega van mij, Dylan Verstraete, heeft overigens nog samen met Charles bij de jeugd van Cercle gespeeld”, besluit de enthousiaste voorzitter. (ACR)