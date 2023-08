Grenzen verleggen bij karateclub Kasajima-Ryu: Ledenaantal in stijgende lijn

De Beselaarse karateclub Kasajima-Ryu zag door de coronacrisis zijn ledenaantal dalen van 100 naar 30, maar bleef niet bij de pakken zitten. De inspanningen leveren resultaten op, want het ledenaantal is opnieuw in stijgende lijn.

Karate is misschien niet een zodanig populaire en bekende sport, maar volgens hoofdtrainer Christof Hessel (57) ontwikkelt de sport de ambitie en motivatie van de deelnemers, leer je grenzen verleggen en ontstaat er vriendschap en respect tussen de leden. Het bestuur van de Beselaarse club Kasajima-ryu bestaat uit voorzitter Jules Eeckhout, secretaris Karolien Houwen, Marinus Volkaert, Sandrine Timperman, Andy Deceuninck, Christof Hessen en Jan Helemsoen. “De enige voorwaarde is 6 jaar worden om mee te trainen bij de jeugd. Bij de volwassenen kan men meetrainen vanaf de leeftijd van 12 jaar tot onbeperkt. Onze oudste actieve lid is 84 jaar, namelijk Jules Eeckhout”, aldus Christof Hessel. “De sport is enigszins te vergelijken met yoga of judo. Al deze sporten zetten in op de ontwikkeling van lichaam en geest. Je kunt er ook competitie in doen, bij ons in de club echter niet. Het is ook wel zo dat je er jaren over doet om er iets van te begrijpen omdat het een discipline is met normen en waarden. Enorm voordeel is wel dat je het kan beoefenen tot op hoge leeftijd. Zo blijf je zowel fysiek als sociaal bezig.”

Graden

Net zoals in de meeste oosterse sporten zijn er verschillende graden die kunnen behaald worden en die gaan van wit naar zwart en hoger. Christof heeft zwart vijfde dan, Jules Eeckhout derde dan en ook Karolien Houwen is eerste dan geworden. Voor volgend seizoen staat Marinus Volkaert klaar voor een zwarte gordel. Er wordt dus goed gewerkt. “Dat is natuurlijk belangrijk”, aldus Christof. “Ik vind echter het sociaal contact een van de belangrijkste facetten van karate. Elkaar helpen om te leren, de tucht, de discipline en vooral ook de moed, ambitie en motivatie om te blijven bijleren. Men probeert er nu ook een olympische sport van te maken. Dat zal echter niet zo gemakkelijk zijn door de verschillende federaties en stijlen.”

Praktisch

Duur is de sport alvast niet. Er is de 70 euro voor verzekering en vergunning en een lidgeld van ongeveer 3,50 euro per training. Een goede kimono kost 40 à 50 euro. In Groot-Zonnebeke gaat de training steeds door op dinsdagavond in de sporthal van Beselare. De jeugd traint van 19 tot 20 uur en de volwassenen van 19.30 tot 21.15 uur. De eerste drie trainingen zijn gratis.