Gregory Debruyne prijkt op champagnecapsule

De Koninklijke Orde van de Paardevisser uit Oostduinkerke biedt voortaan een nieuwe champagnefles aan met op de capsule de beeltenis van paardenvisser Gregory Debruyne.

Gregory Debruyne is de dertiende paardenvisser die prijkt op de capsule en het vignet. De champagne komt van het gerenommeerd Huis Marcel Vautrain uit het Franse Dizy. Ordevoorzitter Marc Sirjacobs: “Sinds 2011 brengt de Koninklijke Orde van de Paardevisser jaarlijks een champagnefles op de markt met op het etiket en capsule de afbeelding van een Oostduinkerkse garnaalvisser te paard. De beeltenis van onze garnaalvissers zorgt voor die extra promotie voor ons immaterieel erfgoed. Ondertussen zijn deze capsules zeer gegeerd door verzamelaars”.

Dit jaar gaat het dus om de dertiende paardenvisser die een plaatsje krijgt op de champagne van Marcel Vautrian. “Een van onze bestuursleden, Peter Germonprez (voormalig directeur van Toerisme Middelkerke en medeoprichter van het champagneweekend in Middelkerke, red.) had goede contacten met champagneboer Michel Vautrain, die het idee genegen was om jaarlijks een capsule uit te geven met de beeltenis van een paardenvisser. Intussen zijn er al dertien uitgebracht”, gaat Marc Sirjacobs verder.

Zoon van Bernard

Het begon met Xavier Vanbillemont, uitbater van Café ‘In de zoete inval’ in Oostduinkerke en zoon van gewezen paardenvisser en Deken bij de Orde Roland Vanbillemont. Daarna volgden edities met Eddy D’Hulster, woordvoerder van de garnaalvissers te paard, Johan Vandendriessche, Maurits Denecker, Marius Dugardein, Johan van Massenhove, Bernard Debruyne, Stefaan Hancke, Johan Casier, Nele Bekaert – de allereerste vrouwelijke paardenvisser –, Roland Vanbillemont en Dominique Vandendriessche. Dit jaar is het dus de beurt aan Gregory Debruyne, zoon van de in 2021 overleden Bernard Bruuntje Debruyne. (PG)

De champagneflessen (blanc de blanc) worden per 6 verkocht tegen 144 euro en zijn te verkrijgen bij de Ordevoorzitter Marc Sirjacobs op het nummer 0475 75 28 77 of via e-mail: marc.sirjacobs@telenet.be