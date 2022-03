Gouden wijkwerking wil 1.000 bewoners blijven verenigen in Roeselare

De wijkwerking op De Ruiter, één van de oudste wijkwerkingen in de stad, bestaat vijftig jaar. Ondanks het verdwijnen van de wijkkapel en het lokale schooltje probeert de wijkraad toch nog de 1.000 bewoners op De Ruiter samen te brengen. “Hopelijk is het verleden een bron voor de toekomst”, klinkt het.

De Roeselaarse wijk De Ruiter telt een kleine duizend inwoners. Vijftig jaar geleden stonden Geert Huyghe en Omer Hoorne, die vandaag nog altijd in de wijkraad zetelen, mee aan de opstart van de wijkwerking.

“Tijdens die 50 jaar hebben we telkens één doel voor ogen gehouden: mensen samenbrengen door allerhande activiteiten te organiseren. We startten 50 jaar geleden de werking op, nadien volgde de accommodatie.” Zo is er op wijk De Ruiter de jaarlijkse fancyfair en landde Sinterklaas jarenlang op de wijk. In 2012 werd het standbeeld op het pleintje er gerealiseerd en er werd ook een boek geschreven omtrent de geschiedenis van de wijk. Het Ruiterkoor wist jarenlang tal van eucharistievieringen op te luisteren.

Ontmoetingszaal

Een van de grootste verwezenlijkingen van de wijkraad was de bouw van de ontmoetingszaal het Ruitercentrum. De zaal vormde jarenlang samen met de kapel en de Ruiterschool de drie belangrijke pijlers op de wijk. “Het wegvallen van de kapel en de school hebben een impact gehad op de wijkwerking. Vele nieuwe gezinnen op de wijk voelen het school- en kerkgebeuren niet meer waardoor er minder sociale verbondenheid is met de wijk”, aldus Omer.

De wijkraad bestaat momenteel nog uit acht mensen. Er wordt nog altijd een wijkkrantje gemaakt en ook recente verwezenlijkingen zoals een standbeeld en de realisatie van een poëzieroute zijn te danken aan de wijkwerking.

Op zaterdag 26 maart organiseert de wijkraad een feestavond in het Ruitercentrum. Moderator Jef Soenens interviewt er enkele belangrijke figuren in de geschiedenis van de wijk. Nadien volgt er een uitgebreide receptie met muzikale omlijsting door enkele wijkbewoners. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via omer.hoorne@skynet.be.

(BF)