Gouden Kindernamiddag in Harelbeke ten voordele van kinderen in India

Op 3 juni heeft op de site van Le Coq D’Harlembois in Harelbeke een kindernamiddag plaats ‘Het Kind in de Kijker’, ten voordele van kinderen in India. Een organisatie van vzw DAAV, die zich al 25 jaar inzet voor kansarme kinderen en wezen in India.

De Kindernamiddag Het Kind in de Kijker wordt een namiddag met animatie en muziek. Zo is er onder meer een stand voor glittertattoos, een springkasteel, clowns met kermisattracties, goochelen met Marcelino en een optreden van zanger en gitarist Toni uit Indonesië. Maar er is meer: een grote ballonwedstrijd en tombola met als prijzen een luchtdoop met een vliegtuig in Wevelgem, een fiets, een tochtje met een huifkar, tickets voor een pretpark, bioscooptickets en kindergadgets. Een lotje kost 5 euro. De inkom voor het kinderfestijn is voor volwassenen 10 euro met daarin inbegrepen taart en koffie en een drankje naar keuze. Voor de kinderen zijn er pannenkoeken met choco of een drankje voor 5 euro.

25 jaar geleden

Het initiatief is van bezieler André Vandenbroucke die DAAV 25 jaar geleden stichtte. “Ik ben toen in India geweest en het leed en armoede bij de straatkinderen raakte mij. We zijn toen begonnen met geld in te zamelen om hun nood aan tehuizen, klinieken, scholen, infrastructuur te helpen leningen en projecten rond opvoeding en opleiding op te starten, dit met de hulp van Don Bosco”, aldus André. “Dit jaar ben ik opnieuw naar India gegaan en het raakt me nog steeds. Ik zei dat ik zou stoppen, maar ik doe verder. Die kinderen hebben dat nodig om een waardig leven op te bouwen.”

Vierkantshoeve

De site van Le Coq D’Harlembois, een gerestaureerde vierkantshoeve, ligt aan de Kortrijksesteenweg 356 in Harelbeke. De oprit is langs het gebouw van Ranson. Het feest vangt aan om 14 uur.