Gottemse Schutters organiseren kleiduifschieting met maar liefst 17 standen

Dit weekend, zaterdag 10 en zondag 11 september, organiseren de Gottemse Schutters opnieuw hun jaarlijkse kleiduifschieting op een weide langs de Terdonckstraat in Gottem (Deinze), vlak bij Dentergem. Schutters kunnen zich uitleven op maar liefst zeventien standen. “Twee daarvan zijn initiatiestanden voor mensen die de sport eens willen uitproberen”, aldus bestuurslid Nico Blomme.

De Gottemse Schutters beschikken dit jaar opnieuw over een weide van om en bij de 60.000 vierkante meter. Dat maakt dat de verenging dit jaar opnieuw heel wat standen kan aanbieden.

Initiatiestanden

“We hebben twee oefenstanden, drie trapstanden, een sponsorstand, zes privéstanden voor verenigingen en bedrijven, twee jachtstanden waarbij het traject van een konijn of een duif gesimuleerd wordt door middel van een kleischijf, en drie initiatiestanden”, aldus Nico Blomme. “Het maakt dat we de grootste schieting van de streek zijn.”

Vooral die initiatiestanden zijn daarbij vrij uniek. “Het is de ideale manier voor leken om eens kennis te maken met de sport. Normaal gezien heb je immers een vergunning nodig. Hier kan je het evenwel eens zonder vergunning of licentie proberen. Eerst zullen de deelnemers een briefing krijgen, waarbij ze onder meer uitleg krijgen over de veiligheidsvoorschriften en hoe ze moeten mikken”, vertelt Nico Blomme nog.

Veiligheid

Voor de Gottemse Schutters is zo’n jaarlijks evenement erg belangrijk. “Vooral omdat we op dit evenement willen tonen wat onze sport eigenlijk inhoudt en er het brede publiek kennis mee laten maken. Vaak wordt er immers negatief over gedaan. We willen dan ook nog eens benadrukken dat de veiligheid altijd onze eerste zorg is.”