Goodheart Linedancers dansen jaar op gang met eerste repetitie

Bij de Goodheart Linedancers uit Oedelem wordt het nieuwe dansjaar maandag op gang getrapt met de eerste repetitie. De voorbije weken vierde de vereniging eindejaar met verschillende festiviteiten. Vorig jaar vierde de vereniging haar zevenjarig bestaan en sinds het ontstaan in 2015 groeide het ledenaantal gestaag. Momenteel tellen de Goodheart Linedancers zo’n veertig leden die onder begeleiding van dansleraar Silver Fox hun choreografieën inoefenen. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom. Geïnteresseerden kunnen de eerste dansrepetitie van 2023 bijwonen op 9 januari in sporthal Den Akker. Meer info via rudivervynckt@telenet.be. (AVH/foto AVH)