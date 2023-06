Golfbiljartclub De Leeuwkes heeft in De Nieuwe Leeuw kampioen Guido Bouellaert gehuldigd. Gino Aelgoedt werd tweede, Bucky Vandenberghe derde. De rode lantaarn was voor Marco Vandecapelle. Lokaalhoudster Cindy werd in de bloemen gezet. Na het aperitief volgde een barbecue. Voor volgend seizoen is alles volzet. (WD/foto WD)