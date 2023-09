Glazen ereteken voor Samana: Lokale afdeling viert 50-jarig bestaan met ontvangst in stadhuis

Naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan werd Samana Harelbeke ontvangen op het stadhuis. Het stadsbestuur bood hen een glazen ereteken aan en een receptie.

Zoals vele verenigingen veranderde ook Ziekenzorg CM van naam. In september 2016 werd, na een enquête, gekozen voor Samana, een samenvoeging van samen en mana, het Griekse woord voor kracht/sterkte. Samana biedt een gevarieerde werking waar zowel mensen met een chronische ziekte als gezonde mensen het voor elkaar opnemen, samen kracht ervaren en samen sterk staan. Nog vóór Ziekenzorg CM Harelbeke als officiële organisatie werd erkend, nam CM Harelbeke al initiatieven om aandacht te schenken aan senioren, personen met een beperking, langdurig zieken en mensen met psychische problemen. Al in de jaren 63-64 nodigen ze mensen uit voor een gezellig samenzijn met koffie en deelname aan activiteiten zoals een doeactiviteit of hobby. Oudere mensen die minder zelfredzaam zijn of door ziekte het bed moeten houden, krijgen geregeld bezoek van vrijwilligers.

Deugddoende babbel

Op 4 april 1971 werd Ziekenzorg afdeling Harelbeke een autonome vereniging vanuit CM met als eerste voorzitter Antoinette Vermote. “Samen met het CM-Verbond werd een jaarprogramma opgemaakt om een vlotte werking te verzekeren: bijeenkomsten, een culturele daguitstap, een vormings- of bezinningsmoment, nuttige info over wetten, toelagen, cultuur”, duidt kernlid Rosanne Mestdagh. “Daarnaast is er ruim tijd voor een deugddoende babbel of ernstig gesprek bij een kopje koffie en versnapering en voor gezelschapsspelen zoals kaartspelen, teerlingbak, domino, paardjesspel, dammen, scrabble, volksspelen en doeactiviteiten.”

Minstens eenmaal per jaar nemen de kernleden deel aan een vormingsdag. Elk jaar is er ook een bedevaart en een culturele daguitstap. “Bij de voorbereiding van de uitstappen wordt er vooral aandacht geschonken aan twee belangrijke voorwaarden: de locaties moeten volledig rolstoeltoegankelijk zijn en over een comfortabel mindervalidentoilet beschikken”, aldus Rosanne. “Een prospectieteam gaat dit ook ter plekke nakijken. Iedere deelnemer moet immers de kans krijgen om het volledige bedevaart- of daguitstapprogramma mee te maken. Elke persoon die dan hulp nodig heeft bij de verplaatsing of bij problemen van andere aard, krijgt een persoonlijke begeleider.”

Hoogdagen

Vermeldenswaardig in hun geschiedenis is de rondrit in de gefuseerde gemeenten van Harelbeke – Hulste, Bavikhove, Harelbeke – in 1977. “Die was georganiseerd door Luc Decavele, toen werkzaam in de CM. Zo konden de leden zich een beeld vormen van het nieuwe Harelbeke.”

Bij Samana wordt er graag en vaak gefeest, met alles erop en eraan: een smaakvol versierde zaal, keurig gedekte tafels, en naargelang van de aard van het feest, lekker eten en drinken. “Uiteraard ook goedgekozen animatie: heerlijke muziek en zang, dans en optredens van plaatselijke of bekende artiesten, video’s over interessante onderwerpen. Kerstmis, Pasen en de Dag van Mensen met een Chronische Ziekte zijn de drukst bijgewoonde vieringen, onze hoogdagen die steevast met een sfeervolle eucharistie beginnen. Ook de Lichtmisviering met de traditionele pannenkoeken, de kermisviering met een stuk taart of pannenkoeken, het sinterklaasfeest met z’n klaaskoeken, de nieuwjaarsviering met koffie, taart en een hartig advocaatje, de kampioenenviering van kaarters en teerlingbakspelers kennen veel bijval.”

Facebookpagina

Maandelijks ontvangen de leden het tijdschrift Onder Ons met interessante info over zowel fysieke als psychische gezondheid, voeding, kunst en cultuur, wetten, toelagen zoals voordelen voor de leden, reismogelijkheden met Ziekenzorg, palliatieve zorg en een rubriekje ontspanning: kruiswoordraadsels, quizzen, mopjes. Ledenwerving gebeurt vooral door huisbezoeken van de kernleden en mond-tot-mondreclame. “Onze Samana-afdeling streeft ernaar om haar werking zo goed mogelijk bekend te maken. Daarom bestaat er sinds kort een facebookpagina en worden onze activiteiten via de regionale website van Samana gepubliceerd.”

De leden van het kernteam zijn Arlette Coussée, Thérèse Decrock, Patrick Declerck, Mia De Vos, Nicole Hosten, Paul Lemaître, Rosanne Mestdagh, Jo Persyn, Monique Soenens en Mieke Vromant en de medewerkers Ingrid Calland, Martine De Ceuninck, Frans Dejaegher, Annie Demeestere, Carine Desmet, Eddy D’Hulst, Erna Huyghe, Jacqueline Migneau en Ronan Simoens.