Gits Cycling team start seizoen met humor

Op vrijdagavond 3 maart 2023 organiseerde Gits Cycling Team een season kick-off.

“Met dit event willen we graag clubleden, sponsors en medewerkers van Gits Cycling Team samenbrengen aan het begin van het koersseizoen. We startten met een korte toelichting over het seizoen en de plannen voor 2023 door voorzitter Filip Wydaeghe. Elke zon- en feestdag is er van maart tot september 2023 een officiële clubrit. We rijden in vier groepen volgens tempo. In het weekend van 17 en 18 juni rijden we richting Maastricht voor een tweedaagse waar elke groep een parcours op maat krijgt. Op vrijdag 8 september lanceren we voor de derde keer Gits Koerse, onze wielertoeristenkoers met Gitsberg als scherprechter”, aldus Kenny Desnyder van Gits Cycling Team. “Na die uiteenzetting volgde de show ‘Sterren op de koersvloer’ met cabaretier Karel Declercq. Het werd een mix van liederen, grappen en grollen over het hedendaags wielrennen maar ook onze clubleden kwamen aan bod. Hilariteit alom toen leden van onze eigen club moesten meewerken aan de show.” De wielertoeristenclub Gits Cycling Team telt momenteel 83 clubleden en dit jaar alleen al sloten zich al 10 nieuwe leden aan. Mensen die nog interesse hebben om zich aan te sluiten dit seizoen zijn van harte welkom. (EVG)

Info: www.gitscyclingteam.be.