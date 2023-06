Gistelse darters steunen ‘Boven de Wolken’ met 2.500 euro

Begin april vond in vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel voor het eerst een dartstornooi plaats: Gistel Open. Het waren Teas & Bees Darts, DC Dubbel Zeven en DC De Kraeye die samen instonden voor de vlotte organisatie.

“Het was al snel duidelijk dat we een goed doel wilden steunen. Dit jaar viel ons oog op Boven de Wolken. Deze vereniging biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby”, laten de drie verenigingen samen verstaan. “We kunnen liefst 2.500 euro schenken dankzij de massale opkomst en de medewerking van sponsors en verschillende instanties.”

Verder ging nog eens 300 euro naar JDC of Junior Darts Corporation, een organisatie met verschillende internationale afdelingen die darts bij jongeren van 8 tot 18 jaar wil promoten. De overhandigde som is afkomstig van 50 procent van het inschrijvingsgeld van jeugdspelers. De Gistel Open lokte precies 361 deelnemers: 256 heren, 32 dames, 57 jongeren en zestien G-darters of sporters met een handicap.

“We willen van ons tornooi een jaarlijks evenement maken om iedereen de kans te geven van de mooie dartssport te genieten”, besluiten de organisatoren tot slot. (TVA)