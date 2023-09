Gildemuziek viert jubileum

De Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek uit Roeselare gaat al heel lang mee. 100 jaar om precies te zijn. En om dat te vieren, pakt de vereniging uit met een jubileumjaar. Als kers op de taart volgt op zaterdag 23 september een grootse muziekhappening met als primeur de RSL-Band. “Ongetwijfeld wordt dit een zeer speciaal moment, want nooit eerder hebben we dit gedaan”, klinkt het.

De Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek is een harmonieorkest uit Roeselare dat werd opgericht in 1923. Maar naast muziek spelen, houdt de vereniging zich ook nog met andere zaken bezig. “Wij promoten ook de blaasmuziek en verhuren instrumenten”, opent Isabel Vandecandelaere, secretaris binnen de vereniging, het gesprek. “Daarnaast staat ook het sociale aspect zeer hoog aangeschreven bij ons. Dat we dan nu dit jaar honderd kaarsjes mogen uitblazen, maakt ons dan ook oprecht trots. En ik kan wel stellen dat we wellicht nog meer fier zijn op de werking op zich. Alles errond vinden we net even belangrijk als de muzikale optredens zelf.”

Feestprogramma

Dat het al een goed gevuld jaar is voor de jubilerende Roeselaarse Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek is een feit. “Een werkgroep binnen de harmonie stelde een succesvol feestprogramma samen. Zo was er het optreden onder de Menenpoort, het gezinsweekend in Mesen en de unieke compositie van de hand van Klaas Coulembier”, gaat Isabel Vandecandelaere verder. Maar de kers op de taart voor dit jubileumjaar moet dan nog komen. “Op zaterdag 23 september vanaf 14 uur organiseren we een grootse muziekhappening, waarbij de Roeselaarse muziekkorpsen samen met de fanfare van Koekelare worden samengebracht in Trax. Eerlijk: een mooier geschenk voor ons 100-jarig bestaan konden we ons niet inbeelden.” En dan moet de apotheose van die namiddag nog komen, zo klinkt het. “Na de optredens zullen alle muzikanten samen de RSL-Band vormen. Dit circa 200-koppig orkest brengt een afsluitend concert, beurtelings onder leiding van de vier dirigenten. Ongetwijfeld wordt dit een zeer speciaal moment, want nooit eerder hebben we dit gedaan. We hopen dan ook dat dit niet bij deze ene keer blijft, maar dat we hier in de toekomst misschien wel iets meer mee kunnen doen.”

Verbinding

Als het van de Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek afhangt, betekent het 100-jarig bestaan zeker nog niet het einde van hun vereniging. “We willen er alvast nogmaals voor 100 jaar tegenaan gaan. Eigenlijk hopen we gewoon verder te doen zoals we bezig zijn. We blijven een plaats waar mensen zich thuis voelen, waar er verbinding is en respect is voor elkaar. Verder willen we blijven muziek spelen en plezier maken. Onze grootste droom is om uiteindelijk verder te blijven bestaan van generatie op generatie. Als we dat kunnen bereiken, zijn we in onze opzet geslaagd”, besluit Isabel. (MB)

Afspraak op zaterdag 23 september vanaf 14 uur aan Trax in Roeselare.