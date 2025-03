Gilde Der Erepoorters schenkt cheque aan goede doelen

De twaalfde editie van het kerstconcert van De Gilde der Erepoorters lokte eind december 785 muziekliefhebbers naar De Spil. Het koor Vox Musica en Dana Winner gaven er het beste van zichzelf. “Ook dit jaar steunen we met onze vereniging verschillende organisaties”, zegt voorzitter Eddy Brouckaert. De Erepoorters schonken vier cheques van 1.500 euro weg. Afgevaardigden van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, vzw Ok, dagcentrum De Companie en het Mannahuis namen die graag in ontvangst. Op 20 december treden de jongeren van Vox Musica op in De Spil tijdens het dertiende kerstconcert. “Daarnaast kiezen we dit jaar voor Roeselarenaar Christophe Verholle, die onder de artiestennaam Holliz helemaal doorbreekt, en Belle Perez, die inmiddels al meermaals bewees prachtige muziek te brengen tijdens de kerstperiode.” (BF/foto SB)