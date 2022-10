Gilde der Erepoorters is voortaan koninklijk

De Gilde der Erepoorters bestaat een halve eeuw. In naam van koning Filip reikte burgemeester Kris Declercq dinsdag een koninklijk predicaat uit aan hoofdman Eddy Brouckaert met de vermelding dat deze Roeselare-lievende vereniging vanaf nu de titel Koninklijke Maatschappij mag dragen.

De geschiedenis van de ‘Gilde der Erepoorters Aloude Coopmanstede Rousselaere’ gaan terug tot in juni 1972. “Roeselare profileerde zich toen als commercieel centrum. Het hoofdcomité van de Batjes en de vereniging voor centrumstraten riep een tweetal nevenactiviteiten in het leven. De oprichting van de Batjesprinses en de oprichting van de Erepoorters. Op 30 juni overhandigde toenmalig burgemeester Robert De Man de allereerste erepoorters een unieke oorkonde”, weet Eddy Brouckaert, die zelf al 25 jaar op zijn conto heeft staan.

“In 1977 werd een zelfstandig berek, een oude benaming voor bestuur, geïnstalleerd, met Wilfried Decru als allereerste hoofdman. Ondertussen zijn 107 mensen toegetreden tot de eregalerij van eredekens, kregen 45 mensen een Roularius-penning, als blijk van waardering voor jong, creatief en dynamisch talent, en werden in de loop der jaren meer dan 1100 Roeselarenaars en sympathisanten tot Erepoorter bevorderd.”

“Bij mij overheerst vooral een gevoel van trots en dankbaarheid”, aldus Eddy. “Fier dat we dat woord ‘koninklijk’ kunnen meenemen in onze naam maar vooral dankbaar dat we er na vijftig jaar nog steeds staan. Heel veel mensen voor mij hebben deze kar op gang getrokken. Er zijn steeds nieuwe leden bijgekomen om dat Roeselaars gevoel te blijven uitdragen.”

Eddy is vooral trots dat ze zelfs tijdens de coronajaren goede doelen konden blijven steunen.

Coronacrisis doorstaan

“Dat was voor mij zeker een topmoment uit onze geschiedenis. Ondanks het feit dat we geen concert konden organiseren, hebben we toch 12.500 euro uitgegeven aan tien sociale doelen. Met een klein hartje heb ik toen onze sponsors en VIP-leden de vrijheid gegeven om eventueel mee te stappen en die hebben dat zo goed als allemaal gedaan. Dat is het beste bewijs dat wij iets betekenen in Roeselare. Dat organisaties en bedrijven vertrouwen hebben in ons en ons concept. Voor onze vereniging is het vooral een uitdaging om in de toekomst jonge mensen te blijven warm maken om ons concept met nieuwe frisse ideeën verder te zetten. We leven in een stad van durvers en doeners, van initiatiefnemers en ondernemers. Daarnaast nog een vereniging draaiende houden, is niet evident”, benadrukt Eddy.

Tentoonstelling

“Er wacht ons een zware taak om een evenwicht te vinden tussen traditie en moderne initiatieven. In het voorjaar komen we bijvoorbeeld met zo’n frisse wind. De Gilde organiseert een tentoonstelling in Galerie Blomme met vooral kunst uit eigen rangen. Veel van onze leden hebben kunstenaarsbloed in zich en het resultaat daarvan willen ze graag delen.”

Op 11 december organiseert de Koninklijke Gilde der Erepoorters onder hun nieuwe naam hun allereerste activiteit met een tiende kerstconcert, met Helmut Lotti en Vox Musica, in cultuurtempel De Spil. Gewone tickets kosten 35 euro en zijn te bestellen via www.despil.be. VIP-tickets kosten 70 euro en zijn verkrijgbaar via eddy.brouckaert@proximus.be.

(KK)