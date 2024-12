Gilbert en Diana nemen afscheid als verantwoordelijken petanque Okra Wervik

Diana Deput (79) en Gilbert Vanhopplinus (83) namen afscheid als verantwoordelijken van petanque Okra Wervik. In sportcentrum De Pionier kregen ze omwille van hun bijzondere en voortdurende inzet voor de vereniging elk een herinneringsdiploma van de stad en van de leden een eetbon. Een jongere generatie staat klaar. “We hebben ons 22 jaar met veel plezier, vriendschap en engagement ingezet voor de petanqueclub”, vertellen Diana en Gilbert. Ronny Labarcque en Martin Leleu nemen het roer over en krijgen versterking van Johnny Depaepe uit Beselare. Hij zal het puntenklassement bijhouden. “Laten we samen uitkijken naar een mooie toekomst voor de petanqueclub”, zeggen Gilbert en Diana. “Aan alle petanquevrienden: bedankt voor de mooie jaren die we samen beleefden.” (EDB/foto ZB)