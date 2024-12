Gidsenkring Westhoek viert 60-jarig bestaan in hotelschool Ter Duinen: “Iedereen kan hier lid worden”

Het bestuur en de 32 leden van de Gidsenkring Westhoek vierden in hotelschool Ter Duinen in Koksijde hun 60-jarig bestaan.

De geschiedenis van de Gidsenkring Westhoek gaat terug tot in de jaren zestig. “In het najaar van 1963 gaven enkele Brugse gidsen, onder voorzitterschap van de bekende stoetenbouwer Vromman, een eerste gidsencursus in Veurne”, weet penningmeester Stefaan Tryssesoone. “De cursus kon vanaf het begin al op grote belangstelling rekenen. De eerste maanden kwamen wekelijks op het stadhuis van Veurne heemkundigen aan het woord. Ook leiders van culturele groepen en ridders van de gastronomie werden uitgenodigd om de cursisten in te lichten over de geschiedenis, zeden en gebruiken in de Westhoek. Op het stadhuis in Veurne had op 4 juli 1964 de proclamatie plaats na het examen voor toeristische gidsen van de Westhoek. 21 deelnemers van voornoemde cursus behaalden een diploma.”

Nieuwe naam

De nieuwbakken Gidsenkring kon officieel starten met een eerste algemene vergadering in het hotel Aux Arcades in Veurne. “Op 25 oktober 1964 volgde een eerste bestuursvergadering onder leiding van voorzitter dr. historicus Dieudonné Dalle. Er werd meteen beslist om maandelijks samen te komen. Zowat de helft van de cursisten van het eerste uur was toen al lid van de nieuwe vereniging geworden. De toenmalige secretaris Roland Desender legde contacten met allerlei personen, instanties, burgemeesters en pastoors en van zijn vele brieven hield hij zorgvuldig verslagen bij. Voorzitter dr. historicus Dieudonné Dalle kon tevreden vaststellen dat veel streekgenoten bereid waren om als gids hun pas verworven kennis te delen”, gaat Stefaan verder.

“Weldra waren er niet enkele tientallen, maar bijna 200 sympathisanten” – Stefaan Tryssesoone

“Blijkbaar sprak het gidsen heel wat mensen aan en weldra waren er niet enkele tientallen, maar bijna tweehonderd sympathisanten. In dat beginjaar was het enthousiasme zelfs zo groot dat er vaak gratis werd gegidst en aangezien de meeste bestuursleden toen in Veurne woonden, ging het toen over Gidsenkring Veurne. In de jaren 60, 70 en 80 werden er zes cursussen georganiseerd en telkens waren er zowat veertig cursisten. Die namen op hun beurt een taak in de kring op. Omdat de leden steeds meer uit de hele regio kwamen, werd de naam Gidsenkring Westhoek ingevoerd.”

De eerste 20 jaar waren heerlijke tijden: organisatie van tentoonstellingen in Veurnse bankkantoren, contact met gidsen uit Canterbury en Duinkerke, per autocar Noord-Frankrijk ontdekken, cursussen om nieuwkomers op te leiden… Lange tijd werd bijna uitsluitend in Veurne en omgeving gegidst. Omdat die stad toen nog geen toeristische dienst had, was het deze kring die gidsen aansprak en achteraf uitbetaalde.

Hypotheek

Na de zevende cursus in 1990 in Veurne leek het onmogelijk om met een afgeslankte kring en een beperkt bestuur nog een cursus op touw te zetten. “Geleidelijk kregen meerdere gemeenten een toeristische dienst. Het ontbreken van een centrumstad – zoals Ieper en Brugge – van waaruit een hele regio bestreken werd, legde een hypotheek op de Gidsenkring Westhoek. Toerisme Vlaanderen schotelde kandidaat-organisatoren een zwaar programma voor en besliste dat regionale kringen voor hun cursussen geen officiële getuigschriften meer mochten uitreiken. Geen eigen cursus betekende geen jonge(re) gidsen en ook geen vriendenkring waaruit bestuursleden konden worden gerekruteerd”, stelt Stefaan.

Ledenbestand

“Op de duur daalde het ledenbestand, niet alleen door vergrijzing. Door de samenwerking met en ook door de grote inzet van de eerste toeristische diensten uit de Westhoek kon de achtste en laatste cursus van 2003 tot 2005 afwisselend in Diksmuide en Veurne worden georganiseerd. Op zaterdag 23 april 2005 kregen 34 nieuwe gidsen hun getuigschrift, erkend door Toerisme Vlaanderen, van toeristische gids voor de Westhoek-Noord. De proclamatie vond plaats in Diksmuide op het stadhuis. Dit was meteen de laatste gidsencursus die de Gidsenkring organiseerde.”

Jaarboek

De Gidsenkring Westhoek telt 85 leden waarvan 55 leden effectief gidsen. “Iedereen kan lid worden mits een bijdrage van 20 euro. Ieder lid krijgt op regelmatige basis een nieuwsbrief met feiten uit de geschiedenis van de Westhoek. Er worden ook uitstappen georganiseerd en ieder lid heeft recht op een jaarboek.”

Na een welkomstdrink, een powerpointvoorstelling over de school en een bezoek aan de keuken konden de leden genieten van een gastronomisch viergangenmenu.

(José Tyteca)