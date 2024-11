Ghesellen van de Kastelnij Veurne verwelkomen nieuwe leden: “Een eervolle vermelding voor Filip Berquet en Riet Sinnaeve”

Tijdens een plechtige intronisatieplechtigheid werden Alberic Godderis en Pascal Vansteenlandt opgenomen als nieuwe leden bij de Ghesellen van de Kastelnij Veurne. De vereniging kende ook een eervolle vermelding toe aan het duo Filip Berquet en Riet Sinnaeve. Dit jaar waren de Ghesellen te gast in De Panne, en ook de nieuwe leden wonen in De Panne-Adinkerke.

Sinds 1985 gebeurt deze intronisatie en de eervolle vermelding volgens een vastgelegd protocol. Voorzitter Wim Hollevoet: “De nieuwe leden die wij opnemen in onze vereniging zijn stuk voor stuk mensen die zich aansluiten bij de doelstelling van onze vzw: ze werken ieder op hun manier aan de uitstraling van Veurne Ambacht op economisch, toeristisch of sociocultureel gebied.”

Orgelrestaurateur

Ghesel en peter Robert Florizoone stelde zijn neef Alberic Godderis (37) voor. “Alberic is mijn neef, en ook het petekind van Meli-stichter Alberic Florizoone. Als kind al was Alberic gefascineerd door orgels en orgelmuziek, en het werd zijn grote passie. Al heel jong wilde hij zijn eigen orgel. Om dat te kunnen betalen, verkocht hij zijn miniatuurtreintjes, en later ging hij met mij mee op pad, toen ik orgelfestivals organiseerde. 14 jaar lang verhuurde Alberic zijn eigen orgeltje, zelfs nog aan Studio 100! Op een bepaald moment werd hij gecontacteerd door museum Speelklok in Utrecht met de vraag of hij er aan de slag wilde als orgelrestaurateur. Maar zijn ouders wilden dat hij eerst zijn studies economie afmaakte in Gent.”

“In 2009 werd Alberic door het Museum Speelklok aangenomen als assistent-restaurateur bij de mechanische muziekinstrumenten. Hij leerde er het vak kennen, maar ook zijn toekomstige vrouw Anna. In 2016 trouwden ze in Veurne. Wat later kochten ze het ouderlijke huis in de Duinhoekstraat in Adinkerke. Ondertussen kwamen Leah (6) en Eva (4) het gezin vervolledigen. Alberic begon er zijn jongensdroom vorm te geven: zelfstandig orgelrestaurateur worden. In 2021 trok hij naast de woning een volwaardig, professioneel atelier op. En toen ging het snel: de werkplaatsen werden restauratieruimten voor de meest prestigieuze instrumenten ter wereld. Hij kreeg indrukwekkende restauratie-opdrachten: een Gavioli-kermisorgel uit Parijs (1904), een Marenghi-dansorgel (Parijs 1918), een Gaudin-dansorgel (Parijs 1923), een Vlaams Mortier-dansorgel, noem maar op. Alberic is door de Franse overheid geaccrediteerd voor de historische restauraties van het nationaal erfgoed, waaronder de dansorgels in het Noord-Franse Herzele. Hij werkt ook voor de Vlaamse culturele overheid, onder meer voor de orgels uit het topstukkendecreet. Intussen bouwt hij een eigen dansorgel dat in 2025 zal spelen in het Ara Dune Hotel, en hij heeft ook een eigen orgelboekproductie. Voor de kartonfabricage en het ponsen is hij zelfs wereldleider, zij het in een kleine nichemarkt.”

Vakantiewoningen

Meter Vera De Hollander stelde Pascal Vansteenlandt (50) voor als nieuwe Ghesel. “Van opleiding is Pascal meester-slager. Na stages bij onder meer Dierendonck en nadat hij enkele jaren had gewerkt in de bekende Veurnse slagerij Vandendries, trok het koppel naar Vilvoorde, waar ze een bekende slagerij overnamen en deze 17 jaar succesvol runden. Grote wegenwerken en de lokroep naar de zee, deed het koppel beslissen te stoppen met hun zaak en terug te keren naar de Westkust. Samen met zijn partner Goedele, baat Pascal nu B&B Charles Cabourg in Adinkerke uit, en dat combineren ze met de verhuur van drie vakantiewoningen: Maison Rose, Bella Rosa in de pittoreske Dumonwijk en villa Les Rosiers. Alles samen kan dit koppel in hun verblijven 70 personen herbergen. De B&B en de vakantiewoningen zijn stuk voor stuk architecturale parels die Pascal en Goedele met veel zorg hebben gerenoveerd en ingericht. Villa Bella Rosa is gebouwd in het Interbellum in pakketbootstijl en is beschermd architecturaal erfgoed. De commentaren op sociale mediasites zijn bijzonder lovend. Pascal en Goedele promoten hun gemeente, regio Veurne en de Westhoek enthousiast, met een goodiebag vol folders.”

Pier en Leentje Kloeffe

Tot slot stelde peter José Clauw Filip Berquet en Riet Sinnaeve voor: “Filip is een rasechte Adienkerknoaere, die hier zijn spreekwoordelijke korte broeken sleet op de lagere schoolbanken, en daarna naar de hotelschool in Koksijde trok. Na deze opleiding ging hij aan de slag in Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald. Zijn inbreng in dit jeugdvakantiecentrum betekende een absolute meerwaarde voor de instelling en de kinderen. Naast zijn job als kok ontwikkelde hij zich snel als pedagogisch medewerker. Zo leerde hij de kinderen onder meer hoe je vis moet bakken én eten tijdens de zogenaamde visklassen. Want zeebewoners nuttig je niet alleen met je mond, maar ook met je andere zintuigen, ogen en neus. Rietje werd geboren in Diksmuide en volgde na haar middelbare studies de opleiding leerkracht Bijzonder Onderwijs. Deze stiel was 40 jaar lang haar roeping in de Basisschool Klimop in Diksmuide. En ze had nog een tweede passie. Als vijfjarig meisje stond ze al op het podium als paddenstoel… en ze werd de ster van de voorstelling. Op 16-jarige leeftijd won ze de eerste prijs in het welsprekendheidstornooi bij de muziekacademie in Diksmuide, waar ze de richting Dictie en Voordracht volgde.”

“In 1993 stortte het koppel zich in een nieuw avontuur: tot 2013 baatten ze restaurant ’t Cabourke uit in Adinkerke. Na het restaurantverhaal, volgden ze een nieuwe gemeenschappelijke passie: het geven van gidsbeurten, het verzorgen van re-enactments en meespelen in toneelvoorstellingen. Het doorgeven van verhalen uit de geschiedenis van de streek in zijn allerhoogste waarde! Tijdens de herdenkingsperiode ‘100 jaar na de Grooten Oorlog’ werd Cabour 14-18 door hun inbreng een begrip. In 2011 werd, ter gelegenheid van 100 jaar De Panne, de kiem gelegd voor de ‘wedergeboorte’ van twee plastische legendarische figuren. We verwelkomen Filip en Rietje vandaag als Pier en Leentje Kloeffe (Oud-IJslandvaarder Pier Decreton en zijn vrouw Leonie Maes).”